Carolina Stramare, lingerie bianca e posa sensuale: la madrina della B è super

Carolina Stramare ha regalato ai fan un’altra foto super sexy su Instagram: sguardo ammiccante e lingerie bianca.

Amatissima dai tifosi bianconeri, per motivi di fede, ma idolatrata anche da tutti i fan della Serie B: Carolina Stramare è da tempo ormai l’alternativa più credibile a Diletta Leotta nel mondo del calcio! Presentatrice di Helbiz Live, lo show dedicato alla cadetteria, la bella Carolina è riuscita a entrare nel cuore anche dei più scettici, grazie alla sua professionalità, a uno sguardo che ammalia e a quel fisico che non può passare inosservato.

Con qualità del genere, è inevitabile che Carolina sia diventata negli ultimi tempi anche una vera e propria influencer. Una star dei social apprezzatissima dai ‘maschietti’, ma non solo. Reduce da vacanze natalizie molto serene, in compagnia anche del suo splendido cagnolino, la madrina della Serie B si è dedicata alla famiglia, ma anche a una delle sue passioni sportive.

Come milioni di italiani, anche Carolina è infatti un’amante dello sci, e ha scelto di godersi qualche giorno a Cortina d’Ampezzo per rilassarsi in vista della ripresa degli impegni professionali, anche quelli nel mondo nel calcio. Prima di tornare al lavoro, ha però voluto regalare ai fan un nuovo scatto da urlo, coperta solo da una lingerie che accende le fantasie…

Carolina Stramare in intimo: la foto fa il pieno di like

Sguardo infuocato capace di sciogliere anche i cuori più freddi. Bicchiere di vino in mano, sigaretta e intimo bianco: l’ultimo scatto di Carolina Stramare ha tutti gli ingredienti per diventare uno dei preferiti tra i suoi follower. Esalta infatti la sua bellezza, ma riesce anche a mettere in mostra la sua eleganza, una qualità che non tutte le donne del calcio possiedono.

Ovviamente sono state migliaia le reazioni allo scatto, tutte di grande esaltazione e ammirazione per la madrina della Serie B. Una presentatrice pronta a fare il salto di qualità anche nell’immediato futuro: “Perfetta, sei bellissima“, “Complimenti. Bionda, mora… poco importa“, “Meravigliosa“. Tutti sono d’accordo: Carolina è una delle miss Italia più belle in assoluto, meritevole di tutto il successo avuto. Che possa diventare proprio lei tra qualche tempo l’erede naturale proprio di Diletta Leotta? Lo scopriremo tra qualche tempo.