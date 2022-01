Colpo Inter: il rinforzo arriva dal PSG

Inter-PSG, asse calda già a gennaio: il club nerazzurro prova a regalare un super rinforzo a Inzaghi nel mercato invernale.

L’Inter prova a piazzare il grande colpo dal PSG. Il mercato di gennaio si è aperto da pochi giorni, ma il club nerazzurro non vuole farsi trovare impreparato e ha già in canna un affare da fuochi d’artificio. Vero che, solitamente, il mercato invernale è quello di riparazione. E all’Inter, in questo momento, da riparare c’è ben poco.

La squadra gira a meraviglia. Complice un pizzico di fortuna sul fronte infortuni, ha trovato la propria quadra. Tra le squadre italiane è la più prolifica, ma anche una di quelle che prende meno gol, come suggerito dai numerosi clean sheet del girone d’andata. Insomma, sono davvero pochi i punti deboli attualmente nella rosa nerazzurra. Tra questi, la mancanza di un esterno che possa diventare un’alternativa a Dimarco, visto il declino di Kolarov.

In attesa di capire anche cosa sarà di Perisic, che sta giocando come esterno in questa stagione con un rendimento clamoroso, la società nerazzurra sta cercando di sondare il mercato per regalare a Simone Inzaghi un colpo clamoroso. E la scelta sembrerebbe ricaduta addirittura su un calciatore del Paris Saint Germain.

Inter, super colpo da Parigi: arriva il nuovo esterno

L’obiettivo numero uno per l’esterno in questo momento sembrerebbe essere Layvin Kurzawa. Il terzino sinistro ex Monaco, che in questa stagione sta trovando poco spazio nella rosa di Pochettino, potrebbe essere pronto ad accettare una nuova avventura. E in Italia sono diverse le squadre che lo avrebbero messo nel mirino.

Negli scorsi giorni si era parlato con veemenza di un interessamento dell’ex club di Simone Inzaghi, la Lazio allenata attualmente da Sarri. Non è un segreto che il tecnico di Figline abbia infatti bisogno di rinforzi sulle corsie laterali, avendo a disposizione solo due terzini affidabili per il suo calcio, Hysaj e Marusic, con Lazzari dato per sicuro partente.

Proprio per questa necessità urgente il ds Tare sembrava aver accelerato per Kurzawa, pronto ad abbracciare il nuovo progetto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, sul terzino francese sarebbe piombata negli ultimi giorni l’Inter, disponibile a prenderlo in prestito per sei mesi. Una soluzione che, magari con un diritto di riscatto già fissato, potrebbe convincere sia il calciatore che il club parigino.