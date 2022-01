April Summers, una playmate di Playboy con la passione per la Serie A

April Summers è una incantevole playmate di Playboy: bionda, fisico mozzafiato e una passione per il club di Serie A e per il calciatore.

Copertine, scatti bollenti, ma anche sfilate e marchi che la cercano con continuità. April Summers è una modella incantevole, famosa per essere anche una playmate di Playboy. Ha conquistato tutti grazie ad un fisico statuario e alle splendide forme. Occhi chiari, lunghi capelli biondi, sguardo accattivante.

La top model inglese va matta per l’Italia ed ha vissuto a Cagliari. Rimasta folgorata dalle bellezze della Sardegna, dal cibo, dagli aspetti della cultura italiana, l’ex playmate si è legata al nostro paese. Ama il mare, il fitness, ma anche il calcio. Si è convertita a tutto ciò che ha radici italiane e alle usanze della Sardegna, ma non nella fede calcistica. Tifa infatti per un’altra squadra, e in più occasioni lo ha dichiarato pubblicamente.

April Summers, una sexy modella che tifa per il club di Serie A e va matta per il calciatore

April Summers ha scelto la Sardegna anche per trascorrere le recenti vacanze estive. Ha stregato tutti nelle splendide località di mare in una regione affascinante, e non è di certo passata inosservata. La modella è molto famosa per il passato da playmate, e proprio su Playboy è apparsa sulle copertine di mezzo mondo.

Dell’Italia le piace tutto, anche il calcio. La bionda modella è infatti tifosissima dell’Inter, ed ha una passione per Mauro Icardi, nata proprio quanto l’argentino segnava col a raffica con i nerazzurri. E nella sua galleria non mancano gli scatti postati con addosso la maglia della sua squadra del cuore, oltre alle istantanee nelle spiagge italiane. Gli ultimi scatti hanno però mandato in delirio i followers, scatenati per commentare le splendide forme di una donna bellissima e affascinante.