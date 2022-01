Chelsea, colpo in difesa: nel mirino due big della A

Il Chelsea ha bisogno di puntellare la difesa alla svelta. La situazione contrattuale dei suoi calciatori non lascia proprio tranquilli, i suoi centrali hanno la testa altrove. Il club londinese valuta il mercato europeo e i migliori centrali della nostra Serie A per il rilancio.

I campioni di Europa hanno un grosso problema in difesa. I numeri direbbero il contrario, la squadra di Thomas Tuchel difende bene soprattutto da quando è arrivato il mister tedesco. La forza della compagine sta proprio nel settore arretrato, la Champions League è stata vinta con merito ergendo un muro agli avversari.

La difesa così forte non è però altrettanto stabile. Alcuni i calciatori sono a scadenza contrattuale, il forte pericolo è di perderli a giugno (a costo zero) se non proprio a gennaio. I difensori hanno la testa altrove, calciatori che guardano e pensano al loro futuro per non fallire la prossima scelta. Thiago Silva appare il più tranquillo, i suoi 37 anni non lo mettono di certo nelle condizioni di impazzire per la sua condizione prossimamente. Il recente rinnovo al giugno 2023 ha tranquillizzato i tifosi.

Rudiger e Chistriansen, invece, vivono dei momenti decisamente più complicati. Il Chelsea ha fatto capire loro di volere delle risposte immediate, i titolari non possono rimanere con il contratto praticamente in sospeso. Le alternative sul mercato non mancano, il club inglese valuta una serie di nomi in giro per l’Europa.

Difendere i campioni a ogni costo

Il mercato del Chelsea in entrata si concentrerà sulla difesa. Non avendo grossi problemi offensivi, il club londinese ha deciso di destinare i suoi fondi per migliorare e coprire i buchi che saranno lasciati prossimamente.

Il Chelsea guarda all’estero: Attila Slazai è un nome che circola nell’ambiente, l’ungherese è seguito in Italia dal Napoli e ha una lunga fila di pretendenti. Il Fenerbache vorrebbe venti milioni di euro, l’impressione è che il club turco cerchi l’asta con le maggiori pretendenti d’Europa. Altre due opzioni in giro per l’Europa riguardano Koundè del Siviglia e Lacroix del Wolfsburg, obiettivi che non entusiasmano al contrario di Mathias Ginter, in scadenza con il ‘Gladbach.

La Serie A, poi, lascia sempre qualche spunto sul mercato. Un tentativo sarà fatto per Mathias De Ligt, la Juventus però chiederà i canonici cento milioni di euro se proprio dovrà sacrificare l’inglese. Molti di meno, anzi ne servirebbero pochi, nel caso di Alessio Romagnoli al Milan: i rossoneri hanno un problema in difesa, l’opzione di uno scambio non sarebbe peregrina. Nelle ultime ore occhio alla sorpresa Luiz Felipe, il laziale è anch’egli in scadenza e può essere un elemento utile alla causa.