Belen Rodriguez, che fisico in spiaggia: la risposta del calciatore sul flirt

Belen Rodriguez chiacchieratissima per il presunto flirt col calciatore: lei incanta in spiaggia, lui risponde.

Belen Rodriguez resta a guardare, i fan no. Sono tanti infatti i commenti sui suoi ultimi scatti postati dalla spiaggia durante le vacanze da sogno. Mentre lei si gode il sole e regala foto incantevoli ai 10 milioni di followers, impazza il presunto flirt con l’ex calciatore.

Si tratta di Ezequiel Lavezzi, ex bomber del Napoli che trascorre le sue vacanze in Uruguay. La notizie è esplosa come una bomba destinata a far parlare, ma il “Pocho” ha smentito con un commento secco il flirt. È infatti fidanzato con la splendida modella Natalia Borges, e in una storia social ha invitato tutti, anche in maniera netta, a non parlare della sua vita privata, chiudendo il capitolo e ribadendo l’amore per la sua compagna. Intanto Belen lascia correre, ma continua a postare foto pazzesche dei suoi momenti di relax.

Belen, relax al mare e un presunto flirt: la showgirl fa impazzire i fan

I follower di Belen Rodriguez sono in delirio. Un fisico statuario, sguardo accattivante, pose esplosive. La showgirl argentina mostra il lato b, brinda sulla spiaggia dorata e si diverte. I suoi scatti non passano però inosservati. Soprattutto alcuni sul letto senza veli. La galleria ha ottenuto più di 5 mila commenti anche dai personaggi dello spettacolo.

Come spesso accade, l’argentina conquista proprio tutti. Non Lavezzi però, che ha smentito il flirt e chiude la faccenda con un commento netto. Capitolo chiuso? Probabilmente si, e alle parole Belen preferisce far parlare le foto, che ribadiscono l’incredibile fascino di una delle donne più amate in Italia.