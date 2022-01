Dayane Mello senza veli sul letto: è in topless ed incanta sempre di più

Dayane Mello è strepitosa: la modella e showgirl fa impazzire i followers con uno scatto sul letto in topless senza veli.

Dai flirt con i calciatori al boom in Italia. Meritato. Non solo per la bellezza, ma anche per la sincerità, la capacita di non nascondersi e di essere diretta. Lo ha mostrato al Gf Vip Dayane Mello, e nella casa è tornata di recente per abbracciare e sostenere Soleil Sorge, sua grande amica. Intanto dopo l’esperienza alla Fazenda, la showgirl continua a stupire sui social con una serie di scatti da capogiro.

L’ultima foto ha fatto letteralmente impazzire i fan, e lo testimoniano le reazioni. In 10 minuti la brasiliana ha ottenuto 600 commenti, che sottolineano la bellezza e la sensualità in una immagine che conferma ancora una volta quanto Dayane sia apprezzata in Italia.

Dayane Mello senza veli: che scatto per la brasiliana

Dayane Mello continua ad incantare. Sui social decollano le reazioni dopo l’ultima galleria. Tre scatti, che hanno conquistato come spesso accade i followers. La brasiliana è sul letto in topless, mostra un sorriso strepitoso e un fisico da favola. I commenti arrivano da ogni parte del mondo, non solo in patria ma anche dall’Italia che si è letteralmente innamorata della modella.

Anche Ainett Stephens ha voluto postare i complimenti per la bellezza dello scatto. Un viso bellissimo, un fisico da sogno, e la sensualità che la ex gieffina mostra con naturalezza ed eleganza. L’ennesimo scatto che manda in tilt i social, ma guardando la galleria postata, è chiaro che una donna così bella ottenga un successo meritato.