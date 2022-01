Belen Rodriguez in piscina infiamma: un fondoschiena da urlo

Belen Rodriguez regala ai fan un inizio di 2022 da sogno: su Instagram le foto del suo lato B conquistano il cuore di tutti i suoi follower.

Vacanze in Uruguay per l’argentina Belen Rodriguez. La modella e showgirl più amata d’Italia si sta godendo gli ultimi scampoli di riposo prima di iniziare un 2022 ricco d’impegni di vario genere. Ma anche a distanza di chilometri e chilometri dal nostro paese, che l’ha di fatto adottata da ormai oltre dieci anni, ha scelto di fare un bel regalo a tutti i suoi fan, mostrando le proprie grazie.

Passare il Natale in famiglia e con i propri affetti è importanti. Per questo Belen, dopo essersi goduta una settimana bianca, ha voluto vivere i primi giorni di gennaio nel suo Sudamerica, tornando in Argentina per godersi un riposo strameritato. Negli ultimi tempi non sono mancate foto a testimonianza del suo periodo di vacanze, foto con amiche care e in alberghi di lusso.

Gli ultimi scatti sono stati però davvero sensuali, irresistibili per tutti i suoi fan, che hanno voluto dimostrare il proprio affetto alla splendida Belen riempendola di like e complimenti. La modella si è infatti fotografata in piscina, con un costume che lascia poco spazio all’immaginazione, e ha mostrato ancora una volta tutte le sue qualità. Compreso un lato B scultoreo…

Tutti pazzi per il lato B di Belen Rodriguez: la foto

Sono bastate poche foto, una gallery di tre o quattro scatti super sexy, per far esplodere il suo account Instagram con tantissimi like, alcuni anche di nomi importanti del nostro spettacolo, come il cantante salentino dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi.

“Felice“, ha scritto Belen nella più semplice delle caption. E molti fan le hanno risposto che con queste foto anche loro non possono certo dirsi tristi. Anzi, con scatti di questo genere l’esaltazione non può che essere totale.

Insomma, ancora una volta l’ex lady Borriello, una delle tante super fidanzate del calciatore che ha fatto le fortune di Roma, Genoa e Milan, è riuscita a fare centro nel cuore dei suoi super sostenitori. Pronti a riabbracciarla ancora una volta al ritorno in Italia per una delle sue tante avventure televisive, che come sempre la vedranno grande protagonista.