Kessié, decisione clamorosa sul futuro: scelto il suo prossimo club

Kessié, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la propria nazionale, sta valutando una clamorosa ipotesi riguardo il suo futuro.

Il Milan prosegue ininterrottamente il suo lavoro dentro e fuori dal campo. I ragazzi di Pioli, dopo la convincente prestazione contro la Roma a San Siro, saranno impegnati nella complicata trasferta di Venezia. La classifica, considerate anche le partite non disputate, vede il Milan ad una sola lunghezza dalla capolista Inter. Sul fronte mercato, la dirigenza rossonera studia il prossimo colpo in entrata con priorità fissa sul difensore centrale. Il club, inoltre, sta studiando attentamente la situazione rinnovi. Maldini, infatti, ha confermato che a breve potrebbero concludersi le trattative con Hernandez, Bennacer e Leao. Intanto, arrivano importanti novità riguardo il futuro di Kessié.

Kessié, cambio di scenario improvviso

Neanche l’impegno in Coppa d’Africa ha placato le voci di mercato intorno a Kessié. L’ivoriano, già da tempo, sta valutando l’ipotesi di dire addio ai rossoneri a partire dalla prossima stagione. Ad oggi, però, ci potrebbe essere una clamorosa svolta. E’ necessario, innanzitutto, sottolineare come l’offerta del Milan, riguardo il rinnovo, sia l’unica proposta arrivata al centrocampista. Il club rossonero ha messo sul piatto circa sei milioni e mezzo all’anno fino al 2026, pur di convincere il giocatore a rimanere a Milano. Inoltre, il rendimento sottotono del numero 79 ha raffreddato l’entusiasmo iniziale delle pretendenti. Il Paris San Germain si è preso del tempo per riflettere e lo stesso vale per le squadre della Premier League.

Si accendono le speranze

Si aprono quindi nuovi scenari sul fronte Kessié. Il giocatore, dato sicuro per partente, potrebbe decidere invece di accettare la proposta del Milan e proseguire la sua esperienza in rossonero. La situazione potrebbe sbloccarsi a breve e non è da escludere qualsiasi possibilità.