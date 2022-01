Viky Varga, il vestito va troppo su: lady Pellè mostra le gambe spettacolari

Vicky Varga incanta il popolo di Instagram con la sua bellezza. La show girl mette in mostra le gambe mandando in delirio i suoi follower.

La bellezza di Vicky Varga non può passare di certo inosservata. L’incantevole moglie di Pellè, ex conoscenza del calcio italiano, ha postato, tramite il suo profilo Instagram, una foto che la ritrae distesa sul divano. Il particolare che è saltato subito all’occhio dei follower sono le sue gambe spettacolari, non coperte al momento dello scatto dal vestito. La modella, infatti, vanta un fisico invidiabile frutto del duro allenamento a cui si dedica ogni giorno, come testimoniato dalle sue storie sui social. La modella ungherese, attualmente,si trova ancora a Dubai per qualche giorno di relax insieme al compagno Pellè.

Vicky Varga, il gol più bello di Pellè

Vicky Varga è sposata con Pellè, ex attaccante del Parma e della Nazionale italiana. La modella nata in Ungheria il 15 luglio 1995 è pugliese di adozione, come si può leggere nella descrizione del suo profilo Instagram. Lo scorso 6 gennaio, a Dubai, l’incantevole ragazza ha ricevuto una meravigliosa proposta di matrimonio dal suo compagno, documentata per intero sui social. Pellè ha organizzato una spettacolare scenografia su una pista di atterraggio di elicotteri di un lussuosissimo hotel, tra fiori e candele.

Vicky Varga, visibilmente commossa, ha poi mostrato la foto dell’enorme anello su Instagram commentando così: «La migliore proposta e l’anello più bello che potessi immaginare. Hai fatto un ottimo lavoro nel pianificare tutto. E’ stato semplicemente perfetto. Non vedo l’ora che inizi questa avventura e tutte quelle che devono ancora venire».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

La perfetta storia d’amore

Vicky Varga e Pellè si sono conosciuti 8 anni fa, quando all’epoca il giocatore vestiva la maglia del Feyenoord, in Olanda. Il loro amore è proseguito senza ostacoli anche quando il giocatore si è trasferito in Cina dove ha vestito la casacca dello Shandong Luneng.