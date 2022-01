Colpo Milan: arriva un altro talento per i Rossoneri

Pioli sta per avere un altro rinforzo per il suo Milan. Il giocatore è uno di quelli che a lui piacciono tanto visto che si tratta di un giovane talento su cui poter lavorare e su di lui, tutta l’Europa calcistica, ha già messo gli occhi. Il giovane talento francese infatti, sta incantando tutti con le sue giocate in Ligue one e sembra ormai pronto ad affermarsi in un top club.

La dirigenza rossonera sembra intenzionata ad anticipare la concorrenza ed è disposta ad investire qualcosina in più rispetto agli altri, pur di portare subito a Milano il talentuoso Kolo Muani. Il francese si sta mettendo in mostra a suon di giocate e gol: in questa stagione con la maglia del Nantes ha realizzato già 7 reti e 3 assist in 18 presenze. Il contratto del giocatore scade il 30 giugno del 2022 e il Milan puntava ad acquistarlo, in estate, a parametro zero. Tuttavia, l’esplosione del giovane gioiellino ha scatenato l’interesse di altri club come il Marsiglia e Eintracht Francoforte. I rossoneri, a questo punto, vogliono giocare d’anticipo cercando di realizzare il colpo già nella sessione invernale di calciomercato.

Kolo Muani, i rossoneri ad un passo dalla stella francese

Kolo Muani è un attaccante francese classe 1998, molto tecnico e forte fisicamente. La sua altezza, 187 cm, gli permette di essere pericoloso nel gioco aereo, una vera e propria minaccia in area di rigore. Veste la maglia del Nantes dal 2015, dove ha giocato nelle giovanili fino ad arrivare in prima squadra. Ha esordino nel 2017 con la propria nazionale nell’Under-21 ed ha partecipato ai giochi olimpici di Tokyo. Il destino di Kolo Muani è inevitabilmente legato all’Italia, dove il giovane francese ha sostenuto due provini con la Cremonese ed il Vicenza. L’attaccante, inoltre, ha già giocato con delle conoscenze del calcio italiano come Tatarusano (al Nantes) e Kalulu (in Nazionale).

Milan in chiusura di trattativa con il Nantes

Per evitare il sorpasso di altri club sul giocatore, il Milan ha avviato una trattativa-lampo con il Nantes. Il cartellino della stella si aggira intorno ai 13 milioni di euro e i rossoneri sembrano essere in vantaggio sulle rivali, grazie ad un corteggiamento avviato tempo fa. Approdando alla corte di Pioli, il giovane francese avrebbe la possibilità di crescere accanto a dei veterani come Ibrahimovic e Giroud.