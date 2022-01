Colpo Lazio: arriva a sorpresa il primo rinforzo per Sarri

Grande colpo in casa Lazio: Maurizio Sarri può abbracciare il primo rinforzo sul mercato, un nome di altissimo livello proveniente dalla Premier.

Può sorridere Maurizio Sarri. Dopo una lunga attesa, il mercato della Lazio sta per sbloccarsi. Resta ancora il nodo relativo all’indice di liquidità, ma una volta concretizzate le cessioni necessarie, il club biancoceleste ha già chiare in mente le idee per poter rendere la rosa a disposizione del tecnico di Figline Valdarno più adatta alle sue idee di calcio. E non solo in difesa, dove un rinforzo appare necessario agli occhi di tutti, ma anche in un altra zona importante del campo, il centrocampo.

Nonostante le buone prestazioni, soprattutto di Milinkovic-Savic e di Cataldi, meno di Luis Alberto, spesso rimasto in panchina per far spazio a Basic, e di Lucas Leiva, che ha addirittura finito il posto, la mediana rimane un cantiere aperto per la squadra biancoceleste.

Leggi anche -> La Lazio trema: dalla Premier per il giocatore, arriva un offerta da capogiro

Per il calcio dell’allenatore ex Napoli sono necessari rinforzi in grado di far rimanere elevato il tasso qualitativo, ma di garantire anche dinamismo e fisicità, caratteristiche che mancano ad alcuni calciatori ancora in rosa. Per questo motivo Tare e Lotito starebbero pensando di regalare a Sarri un suo ex pupillo, già allenato, con risultati straordinari, in passato.

Lazio, due centrocampisti nel mirino: Sarri può sorridere

Il sogno in casa Lazio si chiama Allan. Il brasiliano ex Napoli, allenato da Sarri in quel magnifico triennio culminato con il quasi scudetto del 2018, sembrerebbe in uscita dall’Everton. E potrebbe essere il colpo perfetto per rinforzare la squadra biancoceleste.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il centrocampista classe 1991 potrebbe arrivare alla corte di Sarri in caso di cessione di Luis Alberto. Complice la rivoluzione messa in atto da Benitez a Liverpool, il calciatore attualmente sarebbe in uscita e potrebbe tornare in Italia anche in prestito di sei mesi.

Potrebbe interessarti -> Sfida Roma-Lazio per il trequartista serbo: è il nuovo talento del calcio europeo

Non è però semplice poter chiudere un affare di questo tipo, complice anche l’ingaggio decisamente fuori portata del brasiliano per l’attuale situazione finanziaria nel club di Lotito. C’è però un’alternativa molto valida, sempre low cost, che potrebbe comunque accontentare Sarri. Si tratta di un altro calciatore già allenato dal tecnico toscano, Matias Vecino, in uscita dall’Inter e già offerto a diversi club in Italia e in Europa.