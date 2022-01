Rosalinda Cannavò, giacca rossa e niente reggiseno: l’attrice lascia tutti a bocca aperta

Rosalinda Cannavò sorprende tutti i suoi fan con uno scatto super sexy: l’ex Adua Del Vesco senza reggiseno mostra le sue grazie su Instagram.

Una super Rosalinda Cannavò ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. La splendida attrice, conosciuta anche in passato con il nome di Adua Del Vesco, ancora una volta ha fatto centro nelle fantasie delle persone che la seguono con grande passione fin dai tempi del Grande Fratello Vip, se non ancora prima. La sua ultima foto, super sensuale, ha infatti spezzato il fiato a tutti: vestita solo con una giacca rossa, Rosina ha lasciato intravedere un décolleté da favola.

Dopo aver dato il benvenuto al 2022 con una foto splendida in una vasca da bagno, e aver presentato a tutte le sue centinaia di migliaia di follower l’ultimo arrivato nella famiglia Zengavò, quella formata dalla meravigliosa Rosalinda Cannavò e da Andrea Zenga, figlio del mitico Walter Zenga, ovvero uno splendido cagnolino nero e irresistibile.

Innamorati più che mai, Rosalinda e Andrea stanno insieme ormai da diverso tempo, nonostante le malelingue messe in giro dagli hater. Ma al di là degli aggiornamenti sulla loro storia, a interessare molti dei suoi fan sono soprattutto i suoi scatti, capaci di lasciare senza fiato per la sua bellezza e anche per la simpatia.

Rosalinda Cannavò in rosso: foto da brividi!

“In rosso contro la sfiga“, ha scritto la splendida ex Adua a corredo di una foto davvero sexy e molto molto elegante. Il suo sguardo di ghiaccio toglie il fiato, così come le sue curve, che solo s’intravedono al di sotto della giacca, reso ancora più intrigante dalla mancanza di un reggiseno a nascondere le sue grazie.

“Ma che sfiga e sfiga“, scrive una follower, sottolineando quanto sia incantevole Rosalinda in rosso, in rosa, in nero, in qualunque colore. “Sei bellissima“, “Meravigliosa“, “Troppo bella“, hanno scritto tanti altri, senza una critica per l’attrice, che ancora una volta si è confermata sulla cresta dell’onda dopo un’edizione del Grande Fratello Vip che l’ha vista assoluta protagonista lo scorso anno.

Insomma, passano i giorni, cambiano le situazioni ma una cosa non cambia: l’amore degli italiani per una donna che ha saputo stravolgere del tutto la sua vita dopo il caso ‘Ares Gate’ che l’aveva vista protagonista.