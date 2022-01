Inzaghi, la serata è da sogno: un mercato speciale in palio

Simone Inzaghi è l’uomo delle finali. Un tecnico da temere quando c’è una gara secca, il mister può essere premiato con qualche colpo nelle prossime ore. L’Inter dopo la gara di Supercoppa Italiana proverà ad allargare la sua rosa.

Gli specialisti delle gare secche sono i mister più apprezzati: Simone Inzaghi lo sa bene, è un allenatore che ha sempre avuto medie eccellenti in materia. Un finalista per essere vincente deve mantenere i nervi saldi, la gara di stasera è da vincere a ogni costo.

Il tecnico, nel corso del tempo, ha dimostrato di saper reggere l’aspetto mentale, la squadra è attenta, qualche asso nella manica è pronto. Le risorse mentali di Simone Inzaghi hanno spesso mostrato il carattere in finale di chi giocava di meno: l’Inter si augura proprio che gli uomini dalla panchina possano compiere il blitz, sfruttando forze fisiche e mentali in abbondanza. La panchina lunga, non a caso, è l’elemento in più di chi raggiunge con merito i trionfi.

Il tecnico nerazzurro ha così preparato al meglio i suoi ragazzi, altri ancora potrebbero arrivare nelle prossime ore. La Supercoppa, in ogni caso, potrebbe dare delle indicazioni in materia di mercato.

Vittoria o sconfitta, qualche elemento arriverà a Milano

L’Inter dopo la Supercoppa farà le sue opportune valutazioni. La vittoria sarebbe un premio per tutto l’ambiente, vincere il trofeo sarebbe motivo di orgoglio proprio contro l’acerrima nemica Juventus. Simone Inzaghi avrebbe oltre alla gratifica economica anche quella sportiva con l’innesto di nuovi arrivi.

Una sconfitta invece porterebbe a guardare il bicchiere mezzo vuoto, l’ambiente mugugnerebbe e la coppia formata da Marotta e Ausilio penserebbero a qualche innesto per supplire a qualche mancanza in campo.

Insomma, qualsiasi sarà l’esito della gara… Inzaghi avrà degli innesti nella sua Inter. Acquisti che servono per aumentare la qualità del gruppo nerazzurro, la conquista del secondo scudetto di fila e il percorso in Champions sono obiettivi da inseguire necessariamente.

La porta è stata già blindata con l’innesto di Onana, a giugno il portiere nigeriano (ora impegnato in Coppa d’Africa) sarà il designato post Handanovic. La difesa è maggiormente seguita, il tecnico vorrebbe sin da subito Luiz Felipe ma sarà quasi impossibile ottenerlo: Acerbi è ko, la Lazio ha i giocatori contati nella retroguardia. Rudiger è un altro sogno, Bremer una soluzione più concreta.

Il centrocampo ha bisogno di altra qualità, Frattesi è l’obiettivo numero uno mentre Sensi e Vecino possono lasciare la sede di Appiano Gentile anche in contropartita al Sassuolo. L’attacco è già atomico al momento, una soluzione per allargare la panchina è gradita: Thuram jr e Alvarez scalano le gerarchie al momento.