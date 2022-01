Mercato Milan: clamoroso scambio con il City

Il mercato del Milan è entrato nel vivo. I rossoneri lavorano, inoltre, sui rinnovi fondamentali per respingere gli assalti dei top club.

Il Milan si sta confermando come una delle squadre più temute del campionato. I rossoneri sono in piena corsa per lo scudetto, diventato ormai un obiettivo alla portata per la squadra di Pioli. La scommessa di puntare su un mix tra giovani e giocatori d’esperienza ha portato a grandi risultati come dimostra la crescita esponenziale di fuoriclasse come Tonali, Leao, Brahim Diaz e Theo Hernadez. Il club ha pronta, quindi, una strategia lungimirante: si trattano, infatti, i rinnovi dei giocatori in scadenza nel 2024. In questo modo, la società punta a respingere gli assalti da parte dei top club che hanno già mostrato molto interesse verso i talenti rossoneri.

Mercato Milan, proposto uno scambio incredibile

Theo Hernandez, dopo un periodo complicato, si è definitivamente ripreso il Milan sulle spalle. Il terzino francese, con la fascia da capitano al braccio, ha trascinato i rossoneri conquistando le prime due importanti vittorie del 2022. Le prestazioni dell’ex Real Madrid non sono passate di certo inosservate, suscitando l’interesse di moltissimi club europei. Il PSG, dopo l’acquisto Nuno Mendes dallo Sporting Lisbona, si è defilato. Restano, però, concrete le piste che portano Theo Hernandez in Premier League: il Chelsea ha mostrato qualche interesse ma è il Manchester City di Guardiola il vero pretendente alla corsa per il terzino.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI>>>Milan, l’attaccante ai saluti: c’è l’offerta di un club di A

Il Milan, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di cedere il proprio fuoriclasse sia ora che in futuro. Il club, a breve, annuncerà il rinnovo ma ciò non vuol dire che le grandi d’Europa non tenteranno l’assalto. Il Manchester City sarebbe pronto ad offrire, tramite un’operazione di scambio alla pari, Bernardo Silva.

Un vecchio obiettivo

Il Milan considera Hernandez come uno dei migliori terzini al mondo ed ha già fatto capire che non si muoverà da Milano né adesso né in futuro. L’offerta del City, però, è molto allettante considerato l’enorme talento di Bernardo Silva, cercato dai rossoneri in passato.