Milan, l’attaccante ai saluti: c’è l’offerta di un club di A

Tutto fa pensare che possa essere proprio Pietro Pellegri a lasciare presto il club rossonero. Il giovane attaccante ex Genoa, arrivato nella scorsa estate al Milan in prestito dal Monaco, fin qui ha trovato pochissimo spazio, complici i tanti problemi muscolari che lo hanno fermato anche nel momento in cui sembrava finalmente essersi inserito.

Fermo ai box in queste settimane, potrebbe presto avere novità sul suo futuro. Non è certo infatti che possa concludere la stagione in rossonero. Anche perché c’è un’importante squadra di Serie A che avrebbe chiesto informazioni, probabilmente per poter sostituire il proprio bomber, in partenza in estate.

In vista di un addio al capitano Belotti, il Torino avrebbe iniziato a sondare il terreno per possibili sostituti, e Pellegri potrebbe essere proprio il calciatore adatto al nuovo progetto granata. Ancora giovane, già esperto, dotato di un buon fisico e di senso del gol, l’attaccante piace molto al club di Cairo e potrebbe essere un vero colpo per i granata, magari già a gennaio in prestito. Ricordiamo che il suo riscatto dal Monaco è fissato a 7 milioni di euro.