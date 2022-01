Erjona Sulejmani, la vacanza continua: scatto da urlo per la ex di Dzemaili

Erjona Sulejmani da impazzire su Instagram: l’ex di Dzemail manda in tilt i followers con alcuni scatti incredibili.

La sua bellezza non è passata inosservata. Erjona Sulejmani divenne famosa in Italia per la storia con Dzemaili, ex calciatore fra le altre del Bologna. Un fisico esplosivo e un volto ammaliante hanno stregato gli italiani, che anche dopo l’addio del calciatore alla Serie A, e la fine del rapporto, non hanno mai smesso di mostrare affetto ad una donna bellissima.

Fu infatti Miss Albania, e vinse il premio di migliore wag agli Europei del 2016. La sua presenza in tribuna non passò mai inosservata, e neanche il legame con l’Italia. Oltre al matrimonio con Dzemaili, la splendida modella fu protagonista di un flirt con Alessandro Basciano, ora impegnato al Grande Fratello. Chiacchieratissimo anche un suo commento ad una foto di Lukaku, che era solo un apprezzamento alla forza del belga e non un reale flirt. Ora Erjona si gode le vacanze, postando una serie di foto da urlo.

Erjona Sulejmani, l’abbronzatura diventa hot

Il fascino di Erjona Sulejmani non poteva passare inosservato. Sguardo sexy e affascinante, linee da modella, 182 centimetri di altezza. Una diva, che sui social non nasconde la sua bellezza per la gioia dei fan. Durante le sue vacanze ha infatti regalato alcuni momenti delle sue giornata.

L’ultimo in particolare ha conquistato i followers. La foto la ritrae in primo piano durante un momento di relax dedicato all’abbronzatura. Erjona slaccia il top e lascia intravedere le splendide forme, scatenando i commenti dei 310 mila followers. Non è però l’unico regalo della modella ai fan. Basta scorrere gli scatti per capire quanto la ex moglie di Dzemaili sia in splendida forma e baciata da madre natura.