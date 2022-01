Il mercato del Milan è costantemente alla ricerca di un altro difensore centrale affidabile, ed il nuovo colpo, sta per arrivare da un top club europeo.

L’infortunio di Kjear, out fino al termine della stagione, ha scombussolato i piani del Milan. Precedentemente, il reparto difensivo era protetto dal danese in coppia con il sorprendente Tomori; In più Romagnoli, titolare fino a qualche stagione fa, rappresentava la riserva di lusso che però, se chiamato in causa, offriva prestazioni e sicurezza da top player. I recenti avvenimenti però, Covid compreso, hanno costretto Pioli a reinventare la difesa. Nelle ultime gare, Kalulu è stato adattato a centrale ed a lui, è stato affiancato il giovanissimo Gabbia. Nonostante le numerose difficoltà, il Milan è riuscito comunque ad ottenere i migliori risultati possibili, ma adesso è necessario intervenire sul mercato per proseguire la corsa scudetto.

Mercato Milan, nuovo importante obiettivo

Il Milan ha definitivamente abbandonato l’ipotesi Botman. I rossoneri avevano individuato l’olandese come il sostituto perfetto di Kjear ma la volontà del Lilla è quella di trattenere il proprio difensore almeno fino al termine della stagione. Il club francese ha, infatti, respinto un’offerta rilevante da 35 milioni di euro arrivata dal Newcastle. Il nuovo nome in cima alla lista dei desideri è ora diventato Bailly del Manchester United. A quanto sembra, i Red Devils avrebbero aperto al prestito del giocatore, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio fuori dal gruppo dei titolari e la trattativa sarebbe già in fase conclusiva.

L’ingaggio del difensore, rientra nei parametri finanziari della società e resterebbero da definire solo i termini e i costi del diritto di riscatto. La dirigenza rossonera ovviamente, ha fretta di chiudere l’affare e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve.

Operazioni in uscita

Il Milan, oltre ai diversi colpi in entrata, è molto attenta al bilancio e sta quindi cercando di piazzare tutti i giocatori in esubero. Conti da ieri è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria, ma il terzino potrebbe non essere l’unico a partire verso Genoa. Il club doriano infatti, ha richiesto ai rossoneri anche il giovanissimo Gabbia, che qualora arrivasse subito Bailly, potrebbe immediatamente raggiungere il suo ex compagno in blucerchiato.