Melissa Satta, che scatti: in montagna o in piscina è sempre fantastica

La splendida conduttrice e modella ha postato una serie di scatti fantastici: cambia la location, Melissa Satta resta sempre un’icona di bellezza.

Melissa Satta non tradisce mai. Negli ultimi giorni il suo profilo Instagram è stato preso d’assalto dai followers, che hanno avuto anche il piacere di rivederla in tv non solo nella fortunata esperienza a Sky, ma anche a Guess My Age, programma condotto da Max Giusti. Look come sempre strepitoso, sorriso straripante e anche la capacità di essere divertente, di riuscire a fare spettacolo ed essere una presenza molto apprezzata sul piccolo schermo.

Ciò che i fan hanno apprezzato di più sono gli scatti e i video regalati ai follower negli ultimi giorni. In montagna o in piscina, ma anche durante i frequenti e fortunatissimi lavori, Melissa Satta è incantevole e le istantanee su Istagram, invase da commenti e complimenti, sono la testimonianza più grande.

Melissa Satta, Boateng è un lontano ricordo: la showgirl è impeccabile

Un video su tutti ha scatenato le reazioni. La Satta posa con una serie di costumi, scatenandosi a ritmo di musica e mostrando una bellezza straripante. La showgirl e modella è fra le donne più amate dagli italiani, che apprezzano non solo il suo fascino, ma anche la simpatia di una donna dal volto pulito, mai banale, molto intelligente.

Il resto lo fanno gli scatti. L’ultima galleria mette in evidenza non solo il perfetto fisico da modella, ma anche uno sguardo che inchioda gli appassionati della Satta agli schermi. Tacchi vertiginosi, un pantalone nero strettissimo, maglia bianca e poco trucco. Semplice ma impeccabile. Basta vedere le foto per accorgersi di quanto la sua bellezza sia straripante e soprattutto vera, pulita, apprezzatissima.