Il terzino ha deciso: torna in Italia e le big aprono l’asta

Un terzino della Premier vuole tornare in Serie A. Il difensore che fu protagonista qualche stagione fa in Italia ormai ha deciso. Nei prossimi giorni sceglierà definitivamente del suo club.

La nostalgia del campionato italiano può essere un fattore importante per i big sul mercato. Sono tanti i calciatori che vogliono tornare a essere protagonisti, la Serie A può essere un nuovo trampolino di lancio. Il calcio italiano, poi, è sempre molto attento e accogliente quando si tratta di riaccogliere chi aveva fatto bene. Una seconda chance non si nega a nessuno, i difensori poi sono sempre molto cercati e osservati in questa fase del mercato.

Un difensore laterale, in particolare, ha espresso il suo desiderio di arrivare, anzi di tornare a essere protagonista nel nostro campionato. Il suo club non farà una grande opposizione, sta già ricevendo le offerte sul tavolo e dovrà decidere come accontentare il ragazzo. Un professionista che sarà accontentato proprio per quanto fatto vedere nel suo percorso in Premier League, nonostante l’Everton non sia riuscito a spiccare il volo. Rafa Benitez, attuale tecnico della squadra inglese, ha già dato l’ok alla cessione, il tecnico aveva già confinato il difensore in panchina nell’ultimo periodo.

Un francese che ama l’Italia, la Serie A lo attende

L’Everton ha messo nella lista dei partenti Lucas Digne, difensore laterale che in Italia ha giocato con la maglia della Roma nella stagione 2015-16. Un torneo tra i più lottati degli ultimi anni, il francese con la divisa giallorossa aveva disputato 33 partite con tre gol realizzati. Il suo percorso calcistico lo ha visto spesso impegnato con grandi stelle, partendo da quelle della Nazionale francese: 43 presenze per lui con i blues.

Classe 1993, ha indossato maglie prestigiose come quelle del Psg e del Barcellona, meta arrivata dopo l’ottima stagione italiana alla Roma. I bluagrana hanno poi ceduto il laterale all’Everton non senza qualche rimpianto successivo, il francese si è spesso impegnato con costanza e passione. Il suo tempo in Inghilterra è praticamente giunto agli sgoccioli, l’Inter farebbe carte false per averlo. La trattativa appare ben avviata, ma altri club italiani possono seguirlo e convincerlo con argomenti importanti.

Il Milan proverà a fare una sorta di derby sul mercato, Digne è un elemento utile sulla destra e permetterebbe anche nuove opzioni a Pioli, potendo avanzare Florenzi sulla trequarti. Il ritorno a Roma non sarebbe da escludere a priori, il club capitolino cerca sempre un esterno in più sulla destra. Come la Lazio, sarebbe un altro derby di mercato alquanto clamoroso.

Nelle ultime ore sta salendo la pista Aston Villa: i londinesi potrebbero spuntarla ma solo svenandosi nel metter tante sterline sul piatto.