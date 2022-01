Melissa Satta ci regala una visione totale: che forme per il volto di Sky

Melissa Satta ha voluto regalare ai propri fan una visione totale del suo splendido fisico: la foto pubblicata dalla showgirl lascia senza parole.

Tutta l’eleganza di Melissa Satta in uno shooting fotografico, con tanto di video pubblicato su Instagram. Il 2022 dell’ex lady Boateng è iniziato con impegni lavorativi di altissimo profilo, per promuovere la nuova linea di una delle case di moda più famose e importanti al mondo. Un’azienda che non poteva scegliere volto e fisico migliore per la propria pubblicità.

D’altronde, Melissa non è solo una delle più amate ex veline e una delle ex mogli di calciatrici più famose e seguite, non solo sui social, ma anche una donna apprezzata per i suoi valori e per la sua simpatia. Non a caso, anche quando è stata presa di mira per le sue apparizioni in programmi televisivi calcistici, è sempre stata difesa da tantissime donne oltre che dai suoi fan più fedeli.

Basta guardare il suo account Instagram ufficiale per scoprire che Melissa non è una delle tante modelle seguite solo per gli scatti osé e le sue forme da brividi. Ma è soprattutto un personaggio di rilievo, a 360 gradi, una mamma e una professionista che riesce a conquistare like in tutti i modi, anche con un semplice sguardo. Stavolta però ha voluto fare di più, esagerando con una serie di foto davvero sensuali.

Melissa Satta, forme invidiabili: i fan apprezzano

Completamente vestita, coperta da una maglia e un pantaloncino a pinocchietto che mostra le sue splendide gambe. Melissa è dotata di un’eleganza naturale che riesce a farla diventare irresistibile anche quando nasconde le sue generose forme, che sono d’altronde impossibili da non notare anche con un vestiario di questo tipo.

“Iniziamo il 2022 in questo modo”, ha scritto l’ex di Bobo Vieri nella caption di alcuni scatti da sogno. Foto che arrivano all’indomani delle fine di una magnifica vacanza in montagna insieme alle persone più importanti della sua vita, su tutti l’amato figlio, che si è cimentato negli ultimi giorni nello sci e anche nella creazione di pupazzi di neve.

Insomma, qualunque cosa faccia Melissa Satta continua a essere una delle regine della nostra tv, amata dai tifosi, da chi segue il gossip e da chi semplicemente non può non provare ammirazione per una persona di questo tipo. Una musa ispiratrice per tante modelle anche più giovani di lei, ma ancora lontane dal suo fascino.