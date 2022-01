Mercato Lazio: ad un passo l’accordo con il difensore

Il mercato della Lazio stenta a decollare ma la svolta sembra essere vicina. Il nuovo difensore potrebbe arrivare a breve.

La Lazio ha terribilmente bisogno di acquistare un difensore centrale. La priorità, però, resta prima quella di vendere per poi intervenire sul mercato ma la situazione si sta complicando più del previsto. Dopo le cessioni di Escalante e Rossi, il prossimo a lasciare Formello dovrebbe essere Lukaku, direzione Vicenza. I prossimi nomi in uscita sono Lombardi, Durmisi, Vavro e Jony, mentre, per quanto riguarda la questione Lazzari, si attende un’offerta opportuna per lasciare partire il terzino che non rientra più nei piani di Sarri. Nel frattempo, il club biancoceleste è sempre più vicino all’acquisto di un ottimo centrale del nostro campionato, sul quale è forte l’interesse di Napoli e Milan.

Mercato Lazio, battuta la concorrenza

La Lazio ha individuato in Casale, difensore centrale del Verona, il profilo giusto per completare il reparto e per sostituire Acerbi, al momento fermo per infortunio. Infortunio a parte però, le difficoltà che il centrale, sta incontrando nell’assimilare gli schemi di Sarri, potrebbero spingerlo a cercare altri stimoli. Complice anche la rottura dei rapporti con i tifosi non è escluso che il difensore della nazionale, possa lasciare anticipatamente la capitale e Casale potrebbe rappresentare per questo, un ottimo investimento.

Un giovane che non è passato inosservato

Le prestazioni del classe ’98 rossoblù non sono di certo passate inosservate, suscitando l’interesse concreto da parte di numerose squadre italiane. Negli ultimi giorni sembra, che il Verona abbia rifiutato una proposta di 7-8 milioni da parte di Napoli e Milan, ritenuta insoddisfacente ma con la Lazio il discorso è diverso. I buoni rapporti tra i due club sono evidenti e la richiesta della Lazio di un prestito, con obbligo di riscatto a 9, ma da iniziare a pagare nella prossima stagione, potrebbe fare breccia sulla dirigenza scaligera.

Sarri ha manifestato grande interesse per il giovane difensore il quale, sapendo delle necessità biancocelesti, si è proposto alla Lazio tramite il suo agente. La dirigenza biancoceleste è molto interessata al giocatore ma un eventuale acquisto immediato sarebbe bloccato dal famoso indice di liquidità. Ecco quindi che prende corpo l’opzione a cui abbiamo fatto riferimento qualche riga sopra e che sembra aver fatto breccia nelle resistenze veronesi.

Si muove Sarri

Sarri sta dirigendo il mercato della Lazio e lo sta facendo in modo che la squadra prenda forma a sua immagine e somiglianza. Il tecnico vuole assolutamente rinforzare la rosa e svoltare una stagione che al momento, è comunque decisamente al di sotto delle aspettative. L’allenatore toscano, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe avuto un contatto diretto anche con Allan, ex pupillo ai tempi del Napoli, che sembra aver gradito l’invito.