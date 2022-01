Georgina Rodriguez, sguardo sensuale e fisico da capogiro: la modella incanta

Georgina Rodriguez incanta i suoi follower su Instagram: la fidanzata di Cristiano Ronaldo ha messo in mostra le sue grazie con scatti da urlo.

Uno dei personaggi del momento, e non solo nel mondo del calcio, è Georgina Rodriguez. Una stella nel firmamento della moda, una delle influencer più ricercate e potenti al mondo. Ma anche una mamma amorevole, che sta per accogliere nella sua vita altri due splendidi gemellini. La controparte perfetta per Cristiano Ronaldo. Non tutte possono infatti permettersi di affermare: “Vendevo borse, ora le colleziono“.

Se CR7 è notoriamente un self-made champion, un atleta straordinario dotato sicuramente di un talento innato, ma anche e soprattutto di una testa fuori dal comune, in grado di trasformarlo da possibile grande calciatore ad assoluto fuoriclasse, Georgina non è stata da meno.

Anche la modella spagnola, prima di diventare la first lady che oggi è, di pane duro ne ha dovuto mangiare. Gavetta è una parola che conosce bene, e ancora meglio conosce la sofferenza, vissuta soprattutto negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. “A Madrid vivevo in uno sgabuzzino“, ha raccontato in questi giorni la splendida wag: “Con Cristiano è cambiato tutto“. E di certo non in peggio, come dimostrato dalle sue ultime foto su Instagram.

Georgina Rodriguez: il ringraziamento ai fan sui social

La vita stellare e i segreti più reconditi sono l’elemento principale di SoyGeorgina, la docuserie Netflix dedicata alla fidanzata del calciatore più famoso al mondo. Uno show che mostrerà tutti i lati della modella spagnola, da quello mostrato al grande pubblico, a quello più nascosto, intimo, privato.

Ci sarà spazio per le sue passioni, dalla cucina ai cavalli e le auto sportive. Lo dimostra d’altronde anche l’ultima foto apparsa su Instagram. Uno scatto simbolicamente importante, ma anche molto sensuale, complice uno sguardo che lascia senza parole e accende l’entusiasmo dei fan.

Anche per questo motivo SoyGeorgina avrà un successo clamoroso, che ha portato la meravigliosa lady CR7 a ringraziare pubblicamente tutti sui social. In primis Netflix, che ha saputo e voluto raccontare la sua vita in maniera eccezionale. Ma anche tutti i suoi amici e i fan che non vedono l’ora di poter ammirare il prodotto nella sua interessa, dopo aver divorato i trailer lanciati negli ultimi giorni.