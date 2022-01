Mercato Inter, che colpo: un rinforzo brasiliano per Inzaghi, è un top player

Il mercato dell’Inter si muove: il centrale brasiliano è più vicino ai nerazzurri freschi di Supercoppa: segnali incoraggianti arrivano da Milano, dove ci sarebbe Simone Inzaghi ad attenderlo a braccia aperte. Alcuni intoppi non dovrebbero bloccare un’operazione alla quale servirà solo stabilire la cronologia: subito a gennaio oppure di gran slancio a luglio?

La scadenza di contratto diventa sempre un’occasione molto ghiotta. In questo caso è un difensore che potrebbe ben presto attendere giugno e tentare una nuova avventura. Il rinnovo diventa sempre più un’urgenza per la società, ma non per il calciatore che si guarda intorno.

Da una parte c’è la riconoscenza verso il club che lo ha formato, lo ha promosso in Serie A facendolo diventare un calciatore importante. Dall’altra parte, invece, c’è un tecnico che, insieme a lui, ha lottato e ampliando il palmares di Coppa Italia e Supercoppe da festeggiare non troppo saltuariamente.

L’Inter e il tecnico Simone Inzaghi stiano un po’ corteggiando il difensore brasiliano, bravo sì ma soprattutto utile nei cambi dei nerazzurri. Il cartellino è a parametro zero è un fattore importante, non resta molto da discutere: l’Inter tenterà in tutti i modi di avvicinare il calciatore a Milano. Svincolandosi a giugno, resterà solo da definire la parte contrattuale nonché i bonus con il suo procuratore. Consentendo così all’Inter di poter impostare una super difesa.

Il brasiliano serve sempre in mezzo alla difesa

Luiz Felipe ha auto la crescita con la Lazio e con il tecnico biancoceleste precedente. La differenza tra Simone Inzaghi e Maurizio Sarri si è fatta decisamente sentire. Il brasiliano giocava in una difesa a tre, Sarri lo impiega nel ruolo a quattro, messo in linea al centro insieme ad Acerbi. Il miglior modo per difendere secondo il brasiliano non sembra essere questo, gli attaccanti avversari ne stanno approfittando. Non è un caso che la Lazio in questa stagione abbia medie ancora più alte di gol presi.

La somma delle difficoltà e il periodo possono essere utili per un trasferimento. Difficile che possa partire a gennaio, Lotito e Tare non mollano la presa e la Lazio è ai minimi termini in difesa. Fine giugno può essere una buona idea ed… eventualmente far pensare a una cessione per i nerazzurri.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Riecco Georgina che diventa protagonista

L’arrivo del centrale brasiliano sbloccherà uno tra Skriniar e De Vrij, che potrebbero anche essere sacrificati. Più lo slovacco, in effetti, dalla sua cessione potrebbero essere ricavati dai quaranta ai cinquanta milioni.