Serie A, le big del campionato sulla stella ceca: valutazione da capogiro

Le big di Serie A all’assalto della stella ceca: la valutazione è da capogiro e la concorrenza è tanta. I club sono pronti all’asta

Un tuttocampista di gran spessore. La definizione magari non è propriamente efficace sul vocabolario, ma rende l’idea per quanto concerne le qualità del fenomeno del Verona. Diventato un elemento chiave nel gioco del Verona, dal suo arrivo al “Bentegodi” i gialloblù hanno compiuto un ulteriore salto di qualità.

Il centrocampista era arrivato due stagioni fa con buona convinzione, Ivan Juric aveva decisamente bisogno di un giocatore da poter incastrare nelle linee. Antonin Barak così non si è fatto di certo pregare, prendendo praticamente la posizione che era propria di Matteo Pessina e riempiendola di ottimi contenuti.

Gol, assist ma soprattutto una prestanza di gioco non indifferente, coprire lo spazio con quantità e qualità non era roba che si trovava così per scontato. Juric lo avrebbe portato volentieri con sé al Torino, ma era già un elemento più che blindato dal Verona quest’estate. Le prestazioni continue lo hanno fatto diventare un idolo da copertina per i tifosi e Il Verona gongola. I veneti hanno incassato bene negli ultimi anni tra Rrhamani, Kumbulla, Ibanez, Amrabat, il loro è stato un mercato d’oro per le cessioni.

Quanto costa il ceco? Fila importante per lui

Sulla quotazione di Barak sia gli operatori di mercato che le società sono concordi. Meno di venti milioni sono pochi, un eventuale grande girone di ritorno potrebbe addirittura far lievitare il prezzo.

Gli scaligeri valuteranno bene la loro merce, ci sono stati già sondaggi. Barak, in particolar modo, ha capito che il calcio italiano sembra essere già adatto alla sua dimensione. Ha avuto la consapevolezza di essere un calciatore maturo e pronto per altri traguardi. Non è un caso che lo seguono un po’ tutte le grandi, le caratteristiche tecniche lo portano a essere utile per le squadre che giocano come nel caso dell’Atalanta.

Gli orobici hanno bisogno di qualità nei suoi interpreti, Barak può ricoprire più ruoli e vede la porta: venti milioni di base più qualche contropartita come base di trattativa. La Lazio è defilata, il ceco con gamba e fibra resistenti ha dei pretendenti anche in Bundesliga, campionato che potrebbe garantire un salto di qualità.

Il Bayer Leverkusen lo segue da vicino, l’Eintracht ha i soldi di Blanco da reinvestire. Il Lipsia di Domenico Tedesco è un’altra squadra in attesa di rilancio e Barak sembra essere un prototipo ideale.