Chi è Marialuisa Jacobelli: la giornalista è incantevole

Marialuisa Jacobelli è una splendida giornalista appassionata di calcio: la sua bellezza però le ha aperto le porte di altri progetti. E ad un flirt con un famoso calciatore mai confermato.

Non solo una brava giornalista. Marialuisa Jacobelli, figlia del famoso e apprezzatissimo direttore Xavier, ha conquistato tutti grazie ad un fascino unico. Ha iniziato seguendo le orme del padre, e in poco tempo ha presenziato in diverse trasmissioni televisive mostrando la bravura alla conduzione e la capacità di leggere il calcio. La sua bellezza però le ha spalancato le porte di altri progetti, facendola diventare anche una seguitissima influencer.

La sua pagina Instagram conta infatti quasi 800 mila followers, che non apprezzano solo la bravura nel suo lavoro, ma anche la bellezza di una donna incantevole. Così tanto da essere scelta per il calendario For Men Magazine. Uno sguardo che conquista, un fisico in gran forma e una passione per il calcio. La Jacobelli ha tutto per farsi amare dagli italiani. Ci sarebbe però anche un presunto flirt con un calciatore di fama mondiale, mai però confermato.

Marialuisa Jacobelli: che scatti. La giornalista ha fatto impazzire il calciatore

Un successo repentino. Dalla tv ai social, passando per il calendario, la presenza a Temptation Island. La bravura di Marialuisa Jacobelli si intreccia inevitabilmente ad un fascino latino incontenibile. Sguardo che conquista, un fisico che non passa inosservato, stile ed eleganza.

A Marialuisa Jacobelli fu attribuito anche in flirt con un calciatore famosissimo. Si tratta di Kylian Mbappé, super bomber del Psg e della nazionale francese. In una intervista dichiarò di non volerne parlare e più in generale mostra la grinta di chi non accetta etichette e si batte per i diritti delle donne. Lo fece condannando le molestie alla giornalista Beccaglia, dichiarando che si sarebbe difesa e che gli autori di questi giorni vanno puniti. Un particolare. Marialuisa è appassionata di kickboxing. Bellissima, intelligente, molto cercata dai programmi tv e anche dal forte carattere. Ecco chi è la splendida giornalista che non vuole etichette e si fa largo grazie alle sue qualità.