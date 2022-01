Mercato Juventus, è rivoluzione: addio a quattro big, via anche lui

Il mercato della Juventus potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione. I bianconeri sono pronti a sacrificare pedine importanti.

All’indomani dell’amara sconfitta subita contro l’Inter nella Supercoppa italiana, la Juventus valuta una strategia adeguata per invertire immediatamente la rotta. I bianconeri sembrano aver definitivamente chiuso il ciclo che li aveva visti trionfare per anni, senza avere rivali con cui competere. Neanche l’atmosfera di una finale, ha saputo restituire il dna vincente che aveva contraddistinto la Juventus dei record. L’obiettivo principale della dirigenza bianconera, in questo momento, è quello di tornare a primeggiare al più presto in Italia e soprattutto in Europa. Per questo motivo, si valuta l’addio di molti giocatori in modo da costruire una nuova squadra da cui ripartire.

Mercato Juventus, i giocatori sul piede di partenza

La delusione per la sconfitta in finale contro l’Inter, arrivata all’ultimo minuto, ha scatenato una serie di rilevanti conseguenze. Prima fra tutte, è la notizia che Dybala potrebbe rifiutare la proposta di rinnovo da parte del club. L’argentino, infatti, non avrebbe gradito la strategia al ribasso della Juve. Il contratto scade nel giugno del 2022 e, come è ben noto, il numero 10 ha la possibilità, sin da ora, di trovarsi una nuova squadra a parametro zero. Un giocatore che sicuramente lascerà Torino è Ramsey, ai margini del progetto di Allegri. Il gallese percepisce uno degli stipendi più alti della rosa e diventa, quindi, di primaria importanza per il club liberarsi del centrocampista al più presto, per poi intervenire sul mercato.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI>>>Mercato Inter, che colpo: un rinforzo brasiliano per Inzaghi, è un top player

Il centrocampo bianconero potrebbe essere completamente stravolto. Sul piede di partenza ci sono anche Rabiot e Arthur. Il francese, nonostante sia stato messo sul mercato, sembra avere dalla sua parte la fiducia di Allegri. Il brasiliano, invece, fatica a trovare spazio e potrebbe trovare fortuna in Premier League, dove ha manifestato un forte interesse l’Arsenal.

Addio richiesto a gran voce

L’ultimo giocatore, inserito direttamente dai tifosi sulla lista dei partenti, è Alex Sandro. Il brasiliano, complici le numerose prestazioni deludenti, a cui si va ad aggiungere il clamoroso errore in finale di Supercoppa, non è più gradito a Torino. La Juventus sta cercando in ogni modo di piazzare il terzino che, però, non ha più molte pretendenti.