Eva Padlock: la sconfitta brucia, la galleria di foto ancora di più

Eva Padlock, scatti bollenti per la tifosissima del club di Serie A: la galleria lascia senza fiato e i fan sono in delirio.

Partita come ombrellina, decollata sui social. E non poteva essere altrimenti, perché Eva Padlock posta continuamente scatti da rimanere senza fiato. Anche le ultime foto hanno incassato commenti entusiastici da parte dei circa 2 milioni di followers, che ammirano le forme e il volto di una donna bellissima e capace sempre di stupire ad ogni nuova galleria, in ogni storia postata e attesissima.

In pochi forse sanno che Eva è tifosissima della Juventus, che segue da tempo ed in particolare nell’esperienza di Cristiano Ronaldo in Serie A. Diventò famosa facendo l’ombrellina per la Formula 1 e in poco tempo diventò la più ricercata. I fotografi si contendono i suoi scatti e la possibilità di immortalarla in tutta la sua bellezza. Ma i fan non devono attendere. A loro a pensato Eva, con alcuni post a dir poco bollenti.

Eva Padlock: gli ultimi post mandano in tilt i followers

Un uragano di sensualità e bellezza che non smette mai di stupire. La sensuale ombrellina nata in Repubblica Ceca è ormai famosa in tutto il mondo grazie ai tanti tour effettuati con il carrozzone della Formula 1. In Italia è famosa anche per la sua passione bianconera. La sua fama però è internazionale e lo dimostrano i commenti alle sue foto, in arrivo da appassionati di tutto il mondo.

Durante le feste aveva stupito in intimo rosso davanti all’albero di Natale. L’anno nuovo si apre invece con una serie di istantanee in cui Eva mette in evidenza il lato b e un viso splendido. Sorridente, ammiccante, sensualissima. Eva Padlock nell’ultimo scatto ha raccolto 300 commenti in circa 20 minuti. Una valanga di reazioni per una esplosione di bellezza, che nella sua pagina Instagram non manca mai.