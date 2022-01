Sara Croce statuaria in bikini: un corpo da favola per la “Bonas”

Sara Croce continua a regalare scatti da urlo ai suoi follower: la sua ultima foto è esagerata, la modella mette in mostra tutto.

La Bonas di Avanti un altro è sempre più in forma. Sara Croce continua far girare la testa a tutti gli italiani, e non solo con le sue apparizioni, sempre apprezzatissime, ad Avanti un altro, programma di Paolo Bonolis che la vede grande protagonista. Anche sui social la splendida bionda è ormai una delle influencer e modelle più amate in assoluto, e ogni sua fotografia è un vero e proprio evento. Specialmente quando mostra tutta la sua sensualità, come nel post appena pubblicato.

La donna che ha dato un due di picche a Cristiano Ronaldo, come dichiarato qualche tempo fa in un’intervista a Real Time, si può permettere infatti davvero tutto. Anche di far girare la testa a tutti i suoi follower con delle foto sempre provocanti, ma anche simpatiche, e di certo irresistibili.

Leggi anche -> Sara Croce, corpo da favola e gambe in bella vista: annuncio ai fan

Lo dimostrano la pioggia di like e di commenti che ogni suo post riceve. Tra complimenti audaci, dolci e sempre sinceri, Sara riesce a fare il pieno di affetto, ripagato con grande generosità, come dimostrato dall’ultima foto. Uno scatto in riva al mare, con un costume di una nuova collezione che non lascia molto spazio all’immaginazione e accende la fantasia mettendo in risalto le sue forme perfette.

Sara Croce, fisico da urlo: il costume la premia

Sguardo fisso all’orizzonte, posa statuaria, fisico tutto curve, scolpito nel marmo, privo di qualunque imperfezione. Sara Croce, ex Madre Natura di Ciao Darwin, è forse la Bonas di Avanti un altro più apprezzata in assoluto. E non a caso. La sua bellezza devastante ha infatti velocemente rapito il cuore degli italiani, facendo dimenticare a tutti, o quasi, anche l’esuberanza dell’ex Bonas Paola Caruso. Un traguardo non da poco.

Potrebbe interessarti -> Sara Croce a sorpresa scrive ai fan: “Non potevo pensarlo…” – Foto

Tutti la vorrebbero, ma lei ha le idee ben chiare. Anche per quanto riguarda il suo uomo ideale, che non dovrebbe essere un calciatore. Al di là dell’ormai leggendario ‘no’ a CR7, documentato dalle sue parole, ma mai confermato dal portoghese, la splendida modella ha dichiarato di non volere in assoluto una relazione con un calciatore. Il motivo? Semplice: conducono una vita che difficilmente li porterebbe a essere monogami. E forse non ha tutti i torti.