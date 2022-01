Il Napoli perde la sua stella: clamoroso, firma con una big europea

Il Napoli è pronto a dire addio ad un altro elemento fondamentale della rosa. Sul giocatore c’è il forte interesse di una big europea.

Prosegue senza sosta il mercato del Napoli che, dopo l’addio di Manolas e quello di Insigne (a luglio), lavora ad un altra illustre uscita. Il difensore greco è stato prontamente rimpiazzato dall’arrivo di Tuanzebe con l’affare che si è completato sulla base di un prestito oneroso fino a giugno: i partenopei verseranno 600mila euro di base più eventuali altri 600mila a seconda dei bonus raggiunti.

Per quanto riguarda il sostituto di Insigne, sono emersi numerosi profili sui quali il club potrebbe affondare il colpo ma, probabilmente, se ne riparlerà nella sessione estiva di calciomercato.

Napoli, il Real Madrid fa sul serio

Ancellotti osserva con attenzione la situazione in casa Napoli. L’attuale tecnico del Real Madrid vorrebbe, infatti, riportare sotto la sua guida un talento azzurro. Il club madrileno punta un altro portiere da affiancare all’inamovibile Courtois e sta valutando l’ipotesi di acquistare Ospina, in scadenza di contratto con il Napoli. Il colombiano gradisce molto la destinazione e verrebbe quindi acquistato a parametro zero. Il club azzurro è intenzionato, infatti, a puntare tutto sul giovane portiere italiano Meret.

L’incontro tra la dirigenza e Ospina avverrà nelle prossime settimane e sarà decisivo per capire il futuro del numero 25. Sarebbe trapelata nelle ultime ore, inoltre, la notizia secondo la quale negli Emirati Arabi, l’Al-Nassr Riad si sarebbe mosso per acquistare il portiere tramite un’offerta faraonica. La destinazione, però, non ha convinto il colombiano consapevole di poter giocare ancora ad alti livelli.

Cambiano le gerarchie

L’addio a fine stagione di Ospina comporterebbe uno stravolgimento nelle gerarchie della porta azzurra. Meret diventerebbe il portiere titolare, affiancato dal possibile ritorno in maglia Napoli di Sepe.