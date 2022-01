Ruby Mae è l’ex di un famoso calciatore: fisico pazzesco

Ruby Mae è una delle modelle più famose in Inghilterra, apprezzatissima dai tifosi inglesi: il suo fisico manda in estasi.

Centinaia di migliaia di follower su Instagram, tra cui moltissimi tifosi del Tottenham (e non solo). Ruby Mae è una modella tra le più amate e famose in Inghilterra, conosciuta soprattutto da chi segue il mondo del calcio. Il motivo? Semplice: è la storia ex fidanzata di un pilastro della Nazionale inglese. La loro storia è finita da non molto tempo, e per un motivo davvero curioso…

Sguardo sensuale, fisico da urlo, forme perfette. Ruby è il prototipo della perfetta wag per i tabloid inglesi. La sua bellezza travolgente è capace infatti di rubare il cuore e annebbiare la mente dei sudditi di sua maestà (e non solo). Ma anche la sua personalità, forte e decisamente audace, è grasso che cola per chi si occupa di gossip e di cronaca rosa al di là della Manica.

Leggi anche -> Joanna Chimonides è l’ex di un noto calciatore: che fisico

Non a caso la sua storia con uno dei calciatori più amati d’Inghilterra ha fatto scrivere pagine e pagine di articoli di giornale, soprattutto per il suo svolgimento. Nata e cresciuta alla luce del sole, è passata attraverso diversi momenti difficili: dal presunto tradimento alla rottura a dir poco originale.

Ruby Mae: perché si è lasciata con Dele Alli

Il calciatore che era riuscito a rubare il cuore di una bellezza mozzafiato come Ruby Mae è Dele Alli, uno dei migliori talenti del calcio inglese degli ultimi anni. Peccato che il gioiello del Tottenham, classe 1996, non sia riuscito a mantere l’amore della splendida modella.

Prima ancora della rottura, i tabloid inglesi avevano raccontato di presunti flirt del calciatore con altre donne. Ma a far naufragare del tutto la loro storia sarebbe stato un episodio decisamente meno importante. A quanto pare, Ruby avrebbe dato in escandescenze perché il calciatore le dedicava troppo poco tempo per passare le sue serate a giocare alla PlayStation, come un qualunque Fortnite-addicted.

Potrebbe interessarti -> Famosa e incredibilmente bella: Cristiana arriva in Serie A

Va detto che subito dopo la rottura i tabloid avrebbero portato a galla un altro tradimento, non confermato, da parte di Alli. Il calciatore sarebbe stato infatti scoperto in atteggiamenti equivoci con una giornalista televisiva, Megan Barton-Hanson. Una voce non confermata dai diretti interessati, ma che ha mandato in escandescenze i fan di Ruby, più che desiderosi di consolarla… almeno a parole.