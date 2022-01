Messi ha da poco portato a termine un affare milionario. Il fuoriclasse argentino non ha badato a spese per realizzare il suo sogno.

Lionel Messi, detentore di 7 Palloni d’Oro, è in assoluto uno degli uomini sportivi più celebri e pagati al mondo. La star argentina, dopo aver scritto la storia del Barcellona, si è trasferito quest’estate al Paris San Germain, andando a completare un tridente da sogno con Neymar e Mbappè. L’accordo, sottoscritto dal club francese , prevede che la Pulce guadagni circa 110 milioni di euro netti nell’arco di tre anni.

L’ex giocatore del Barcellona, inoltre, è testimonial di alcune fra le maggiori aziende nel mondo come Adidas, Pepsi, Jacobs & Co e Budweiser (con cui ha firmato contratti triennali). Non dovrebbe stupire, quindi, il tenore di vita che Messi garantisce alla moglie e ai figli per soddisfarli in ogni loro richiesta. Rimane comunque impressionante, agli occhi dei comuni mortali, l’ultimo sconvolgente acquisto da parte del fenomeno.

Messi, una solida realtà

“The Fortress”, la cui traduzione italiana è fortezza, è il nome dato alla nuova incredibile casa di Leo Messi. L’abitazione è situata in Argentina, più precisamente a Rosario, città natale del fuoriclasse. Il mostruoso edificio, costruito su tre appezzamenti di terreno adiacenti ad una proprietà privata recintata, possiede al suo interno un enorme cinema, una palestra ed un garage sotterraneo, con spazio sufficiente per 15 auto.

Secondo i media argentini, l’appartamento comprende tra le 20 e le 25 camere e una parte della proprietà, che è divisa in tre e comprende un’area riservata agli ospiti, deve essere ancora completata. Costo complessivo dell’investimento circa 3 milioni di euro.

Vacanze in famiglia

Secondo alcune indiscrezioni circolate in Argentina, Messi avrebbe trascorso la sua quarantena nella nuova abitazione, anche se nessuno l’ha mai visto. Escludendo, quindi, l’ipotesi di un autoisolamento forzato, il giocatore avrebbe soggiornato per la prima volta nella villa, solo a Natale quando era tornato in Argentina per le vacanze.