La fashion blogger è appena arrivata: la serie A ha una nuova bomba sexy

Paulina Procyk è una notissima fashion blogger e avvocato, ma è anche la moglie di uno degli attaccanti piu’ prolifici che la serie A ha avuto nell’ultimo decennio. La signora Piatek, è appena tornata in Italia e le sue pose stanno già facendo impazzire i fans.

Tempo di mercato e di nuovi arrivi in una Serie A, in cui le trattative anche se non di primo piano, non mancano di certo. Dall’ultimo report della Fifa, stilato nel 2021, appare chiaro che il trend riguardante gli affari di mercato, sembra in crescita. I vari club, seppur in maniera molto attente, si stanno muovendo sia sul lato cessioni che su quello degli arrivi, ma le maggiori novità sembrano venire dall’estero. Le squadre per limitare gli investimenti, sembrano prediligere la strada dei giovani da lanciare e magari rivendere incassando somme importanti, ma non mancano certo i nomi di calciatori già affermati. Alcuni di questi poi, sono interpreti che hanno già conosciuto il palcoscenico della serie A, e che dopo qualche anno di esperienza all’estero, hanno deciso di tornare, per lasciare il segno.

In tal senso sono tante le pedine già riportate in Italia e fra queste, non si può non menzionare Krzysztof Piatek. L’attaccante ex Genoa e Milan, è appena rientrato ed ha lasciato subito il segnando a Napoli, un gol decisivo per la Fiorentina. Una rete importante, ma l’attaccante Polacco ieri non ha fatto solo quella. La sua presenza costante al centro dell’attacco, si è fatta sentire e ha dato a tutti la sensazione che, l’addio di Vlahovic seppur pesante, potrebbe anche essere assorbito bene dalla squadra viola. Krzysztof Piątek però non è sbarcato a Firenze da solo, ma lo ha fatto insieme alla sua spendida moglie Paulina Procyk.

Paulina Piatek: una bomba sexy per il super bomber

All’arrivo a Firenze la splendida Paulina Procyk era ovviamente al fianco di Krzysztof ma malgrado la figura di suo marito, sia mediaticamente decisamente importante, la sua non è di certo da meno. Paulina infatti, oltre ad essere una donna bellissima e affascinante, ha anche molte passioni, è laureata in giurisprudenza ed è una conosciutissima Fashion Blogger. L’avvenente avvocato infatti, è anche una grande appassionata di moda, così come si evince dalla sua pagina Instagram, in cui i più di 70 mila followers, apprezzano gli splendidi abiti che indossa con una eleganza ed una naturalezza senza paragoni.

La coppia che si è sposata nel 2019, si è subito inserita nel nuovo contesto e Paulina è già partita alla scoperta e alla conquista di Firenze. I viola quindi, hanno si, riabbracciato il pistolero Piatek, che tanto bene aveva fatto nella sua esperienza genoana, ma hanno soprattutto trovato un’altra splendida wag, da seguire ed ammirare, nella sua nuova esperienza italiana.