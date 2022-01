Sabrina Salerno, la scollatura mostra il décolleté: ecco per chi tifa

Sabrina Salerno continua ad incantare sui social: ad una precisa domanda sul calcio la risposta è stata chiara.

Un’icona di bellezza e fascino senza tempo. Sabrina Salerno è stata idolo di una generazione, ma la sua notorietà non ha mai conosciuto battute d’arresto. Merito non solo di un fisico allenato, delle forme esplosive e di uno sguardo affascinante. Di sicuro ciò che colpisce è la capacità di fare spettacolo. Dalla musica alle presenze nei salotti tv, anche grazie ad una naturale propensione alla battuta, e ad una simpatia innata.

Inevitabile per un personaggio così amato non avere un boom social cosi importante. Sabrina Salerno sulla sua pagina Instagram sorprende sempre, e le reazioni dei followers, più di un milione, sono tante. Anche dalle colleghe nel mondo dello spettacolo, che apprezzano le doti della cantante e showgirl, poliedrica e capace di affrontare ogni nuovo lavoro con passione. L’ultima foto però ha incassato una valanga di commenti, e a giudicare dalle immagini il motivo è evidente.

Sabrina Salerno è incantevole sui social

Il suo successo decollò letteralmente dopo il pezzo Boys, rendendo Sabrina Salerno una vera e propria icona. In una vecchia intervista fu lei a dichiarare che l’ispirazione arrivò dal calcio, pur dichiarando di non avere una reale fede calcistica. La sua passione è la musica, che si intreccia inevitabilmente allo spettacolo e alla danza.

Leggi anche: Ruby Mae è l’ex di un famoso calciatore: fisico pazzesco

E intanto sui social arrivano foto che mostrano in maniera chiara un volto affascinante, un fisico baciato da madre natura, allenatissimo e in grandissima forma. L’ultimo post è infatti un delirio social. Sguardo accattivante, scollatura vertiginosa e un primo piano incantevole per una donna bellissima e sempre in grado di stupire. Basta infatti scorrere la carrellata di immagini per trovare le foto in costume, i suoi ultimi seguitissimi lavori, come quello a “Ballando con le stelle”, in cui è stata apprezzatissima. Una donna bella e vincente quindi, che continua a far parlare per la capacità di rimanere da anni sulla cresta dell’onda.