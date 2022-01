Costanza Caracciolo, che scollatura: senza reggiseno, l’occhio cade proprio lì

Costanza Caracciolo fa perdere i sensi ai suoi follower con uno scatto sexy da urlo: senza reggiseno e con la camicia aperta.

Costanza Caracciolo si prepara al weekend più sexy e in forma che mai. Passata la tempesta natalizia, con le feste rovinate dal Covid che ha colpito sia lei che il suo amato Christian Vieri, l’ex velina oggi ha potuto regalare ai suoi fan un nuovo scatto irresistibile, intrigante e sensuale come pochi altri. Una foto che in pochissimi minuti ha fatto il pieno di like e commenti da parte dei suoi fedelissimi follower.

Ma facciamo un passo indietro. In questi giorni costretta in casa dal virus, Costanza si è davvero scatenata. Ha infatti voluto aggiornare i suoi followe giorno dopo giorno, regalando post e storie una dopo l’altra e mostrando tutto il meglio di sé: non solo un fisico da urlo, ma anche una simpatia rara.

A pochissimi giorni dai suoi 32 anni, l’ex velina aveva festeggiato pochi giorni dopo la ‘libertà’. Non quella dal Covid, ma dal suo amato Vieri. Nelle storie si era infatti scatenata su Instagram con un balletto, per celebrare la liberazione dal partner, che finalmente guarito poteva lasciarla sola soletta in casa a godersi un po’ di relax. Ma adesso anche lei sta decisamente meglio, e lo ha voluto dimostrare con una foto senza reggiseno e con una camicetta aperta. Impossibile non rimanere ipnotizzati…

Costanza Caracciolo: il Natale con il Covid, poi l’esultanza

“Felice weekend!“, scrive sui social la compagna del bomber per antonomasia, Bobo Vieri. Al culmine dell’entusiasmo, ha voluto regalare ai propri follower uno scatto davvero bollente per prepararli a un fine settimana di assoluto riposo dopo una cinque giorni di durissimo lavoro per tutti.

Un post leggero, ma apprezzatissimo dai fan, che non hanno fatto mancare il loro sostegno alla modella anche nel momento più duro. Perché passare le feste con il Covid non è stato semplice. Anche perché il virus ha fatto totalmente saltare i loro piani per le vacanze, come aveva confessato la splendida Coco: “Dovevamo partire, invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte“. Ora che il peggio è passato, è naturale volersi godere ancora di più la vita. Con nuova consapevolezza e sempre più voglia di sfruttare al meglio il proprio tempo.