Rompicapo: molti hanno fallito ma tu sapresti risolvere questa equazione?

Rompicapo matematico: ti senti bravo in matematica? E allora mettiti alla prova… Saresti in grado di risolvere un’equazione come questa in pochi secondi? In molti pensano di riuscirci facilmente ma poi, il risultato a cui arrivano, non è quello giusto. Solo poche persone finora, sono riuscite a risolverla correttamente… Se anche tu pensi di riuscirci, cosa stai aspettando? mettiti alla prova e dimostra a tutti chi sei!

In questo periodo sono moltissime le persone che, per tenere allenata la mente, si cimentano in cruciverba complicatissimi, quiz e rompicapi vari e spesso queste pagine diventano “contagiose” e si trasformano in vere e proprie sfide on-line tra tantissimi utenti.

Questi passatempi, oltre ad essere un ottimo sistema, per tenere occupata la mente è anche un esercizio che ci permette, il più delle volte, di distogliere la nostra attenzione dai problemi quotidiani. La sfida che vi proponiamo oggi, è davvero molto complicata, per chi non è particolarmente avvezzo alla matematica, ma per chi ha un a buona dimestichezza con i numeri, può risultare di facile soluzione. Si tratta di una semplice equazione matematica, un rompicapo a livello di scuola media, lineare e senza parentesi.

Uniche condizioni però, sono che la risposta alla domanda, dovete darla in pochi secondi e non avete quindi, un tempo illimitato per risolverla e che per arrivare al risultato non dovrete usare una calcolatrice. Come ho detto in precedenza, in molti si sono subito cimentati in questa prova, apparentemente semplice, ma il più delle volte, la soluzione a cui sono arrivati, è poi risultata sbagliata.

Tu pensi di essere pronto? e allora divertiti e dimostra a te stesso quanto vali.

Rompicapo: sei in grado di risolvere un’equazione come questa, in pochi secondi?

Come vi abbiamo appena detto, quello che vi stiamo proponendo oggi è si, un rompicapo matematico, ma non è poi così difficile come molti di voi possono pensare. Basta infatti applicare quelle poche nozioni matematiche, che ognuno di noi, ha acquisito a scuola, per arrivare a trovare in pochi secondi la giusta soluzione.

L’errore è dietro l’angolo però e se non applicate correttamente le due regoline giuste, rischiate di non riuscire trovare il risultato corretto:

100 + 50 – 50 x 0 + 10 + 10 =?

La prima regola da applicare nello svolgere un equazione, è quella secondo cui, la prime operazioni da fare sono le moltiplicazioni e le divisioni. Questo a prescindere dalla posizione che occupano all’interno dell’enigma. Nel nostro caso quindi andremo a fare:

50 x 0 = 0.

…dopodiché si procede svolgendo le altre operazioni di addizione e sottrazione, procedendo da sinistra verso destra e quindi:

100 + 50 = 150

150 – 0 = 150

150 + 10 + 10 = 170

Come vedete quindi, la soluzione non è poi così complicata e malgrado sia facilissimo incappare in errori, dovuti alla perdita di alcune nozioni basilari, alla fine si può tranquillamente arrivare al risultato, senza dover ricorrere alla calcolatrice.

Il risultato corretto è quindi: 170 ma voi siete veramente riusciti ad arrivare al risultato giusto, utilizzando le regole che vi avevano insegnato alle scuole medie? In molti hanno risposto 20, altri sono arrivati al risultato giusto ma facendo prima la sottrazione della moltiplicazione… Se vi volete divertire, sfidate i vostri amici e vedete se anche loro, come voi, saranno in grado di risolvere facilmente questo piccolo rompicapo…

vedrete in quanti falliranno!!!