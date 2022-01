Marika Fruscio, il buon sabato è bollente per la tifosa del Napoli

Marika Fruscio: dal tifo per il Napoli al boom social. Che scatti per splendida madrina dei partenopei.

Una passione che è diventata lavoro, poi notorietà, infine un boom social, trascinato dall’affetto dei tifosi, da una pagina social destinata a sfondare a breve il tetto del milione di follower. A Marika è bastato poco. Troppo esplosivo il suo fisico, che grazie ad un volto affascinante e alla simpatia straripante le hanno permesso di far breccia nel cuore degli appassionati di calcio.

Partita grazie ad una intuizione di La7 Gold, in cui da opinionista e conduttrice qualche incidente hot l’ha resa celebre, la sexy tifosa napoletana ha raccolto reazioni a catena. Dopo gli esordi a Uomini e Donne e la presenza a Ciao Darwin, le sono stati attribuiti anche flirt nel mondo del calcio, che intanto ha promosso la bellezza tipicamente meridionale come una delle donne più apprezzate dagli appassionati di sport.

Marika Fruscio: le ultime foto fanno esplodere il web

Influencer, presentatrice televisiva, star del web. Marika Fruscio ormai si divide fra la seguitissima pagina social, i lavoro in ambito sportivo e anche in radio. Per i tifosi è ormai una icona sexy, che si è fatta anche apprezzare per la passione per il Napoli. I fan attendono sempre una nuova foto, e il sabato si è aperto con un augurio che ha mandato in tilt la pagina Instagram.

“Buon sabato” scrive, e posta una foto sexy con una evidente scollatura e lo sguardo ammaliante. Seduta sul divano Marika Fruscio è incantevole, in abiti che non potevano non essere azzurri. Sensualità, bellezza, fascino. Calcio e belle donne tutte al femminile si intrecciano sempre di più, e Marika Fruscio è di sicuro fra le prime ad aver aperto la strada alle donne nei salotti sportivi.