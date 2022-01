Leo Messi ha appena acquistato la sua nuova spettacolare casa. La notizia di persè non farebbe scalpore se non fosse per il luogo in cui è stata acquistata, che da un chiaro indizio sul mercato… in estate sarà addio al PSG.

Il Barcellona è il passato, il Paris Saint Germain il presente. Ma quale sarà il futuro per il giocatore più forte del mondo? Dopo i tanti rumors degli ultimi mesi, l’indizio arriva dall’Argentina ed è un chiaro indizio, che sembrerebbe togliere ogni dubbio sulla sua futura scelta. Una scelta probabilmente clamorosa, che sicuramente farà parlare il mondo intero. Quasi sicuramente infatti, Messi e il PSG si separeranno già nella prossima estate e la decisione sta già facendo discutere, anche se questa decisione, potrebbe sorprendere solo fino a un certo punto.

Vero è che il fenomeno argentino ha firmato un biennale, con il club parigino solo lo scorso agosto, ma è altrettanto vero che, in questi mesi, sono state tante le voci che si sono palesate, sulle sue difficoltà di ambientamento in terra Francese.

I problemi della Pulce

C’è stato chi ha parlato di problemi nello spogliatoio, chi di un clima troppo rigido per i suoi gusti,chi di nostalgia catalana ma l’opzione più plausibile sembra un’altra. Secondo alcune voci vicino all’entourage infatti, Messi avrebbe espresso insoddisfazione per il mediocre livello del campionato francese. La Ligue 1 è infatti, non è ritenuto dai più, un campionato stimolantissimo e, un campione del calibro di Leo, potrebbe averlo notato prima di tutti. La Pulce ora sembra che, in caso di mancata vittoria della Champions da parte dei parigini, potrebbe chiedere fin da giungo la cessione e questo lo dimostrano in primis le sue scelte, specie quelle immobiliari.

Una scelta che è più di un’indizio

Leo arrivato a Parigi ha dovuto rinunciare all’acquisto di una casa di proprietà, optando per prendere un appartamento in affitto. Certo non una casetta da poco, visto che il suo appartamento costa circa 20mila euro al mese. La casa in cui risiede ora la Pulce è situata nella zona ovest di Parigi e vanta una superficie di circa 300 metri quadri, con un giardinetto esterno e ‘solo’ quattro camere da letto. Questa sua scelta a detta di molti doveva essere solo provvisoria e durante la stagione in corso l’ex Barca avrebbe dovuto acquistare,quella che per lui, sarebbe stata poi, la dimora definitiva. Leo però quest’anno non ha acquistato nulla ne a Parigi e ne nei dintorni. L’asso argentino infatti, è altrove che ha investito somme importanti per l’acquisto di un’abitazione e l’investimento fatto, sembra chiarire quali sono le sue prospettive per i prossimi anni.

Leo Messi, casa nuova: giocherà qui?

Secondo quanto riferito dai media argentini, come abbiamo già scritto in un precedente articolo, il grande investimento sulla casa, Leo Messi lo avrebbe fatto nella sua argentina. Dalle voci che trapelano sull’affare, The Fortress, ( questo è il nome che dovrebbe avere la nuova dimora della famiglia Messi), non sarebbe decisamente un’abitazione umile.

Altro che i 300 metri quadri di Parigi… Leo infatti non avrebbe badato a spese, investendo circa 3 milioni di euro per un edificio enorme. La struttura consterebbe di circa 25 camere, un’area riservata agli ospiti, tre appezzamenti di terreno, un enorme cinema interno, una palestra e un garage sotterraneo da circa 15 posti.

Un investimento straordinario, di quelli che non vengono sicuramente fatti, solo per poter guadagnare qualcosa dall’affitto. Tutto fa quindi pensare che Messi, possa a breve tornare proprio nella sua Argentina e magari per chiudere la sua carriera, proprio nel campionato che lo ha lanciato.