Sabrina Salerno fa il pieno di like su Instagram con uno scatto pazzesco: in bikini la cantante, mostra a tutti, le sue curve pericolose.

Sempre più in forma. Passa il tempo, ma Sabrina Salerno sembra non invecchiare di un giorno. Certo ormai è più matura di quando faceva impazzire tutti con la sua Boys, ma Sabrina più invecchia e più migliora, come il buon vino. L’attrice e cantante, icona sexy negli anni Ottanta e Novanta, ha saputo trasformarsi, nell’epoca dei social, in una vera influencer e vanta ormai, oltre un milione di follower su Instagram. Seguito conquistato grazie alle sue tantissime doti da Show-girl ma sopratutto grazie ad un fisico da urlo.

Ammirata da tutti anche all’ultimo Festival di Sanremo, come ospite dell’amico Amadeus, negli ultimi anni, Sabrina continua a far girare la testa a tutti, italiani, e non. La show-girl ammalia i suoi fans in ogni occasione e lo fa, sia con le sue partecipazioni televisive, sempre molto seguite, e sia con la sua voce, rimasta tuttora nel cuore di tantissimi ammiratori.

Chi non ricorda infatti il ritornello del sua hit Boys? E non ci fu solo quella…Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta infatti, Sabrina ha scalato le classifiche di tutta Europa con brani dance che hanno fatto ballare generazioni e generazioni e che ancora oggi sono ascoltatissimi.

Le sue performance però, come detto, non sono il suo unico biglietto da visita. Il suo aspetto fisico da bomba sexy infatti, la ha aiutata molto e le sue curve pericolose hanno fatto e continuano a far impazzire tuttora, i suoi fan su Instagram. Curve mostrate sempre con orgoglio, in tutto il loro splendore, come dimostra anche il suo ultimo scatto postato mentre era in una piscina alle termale. Una foto in bikini che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione.

Sabrina Salerno, foto hot in bikini: fan impazziti

Forme incontenibili e generosissime per Sabrina Salerno, che a 53 anni continua a essere una delle maggiori icone sexy del nostro paese. Nel suo ultimo scatto si può notare, come il pezzo sopra del suo bikini, riesca a malapena a contenere la sua spendide prosperità.

Insomma, il successo continua per Sabrina, che a distanza di anni da Boys, canzone ispirata proprio a una partita di calcio, resta nel cuore anche di milioni di tifosi. La bellissima show-girl nel suo cuore ha principalmente una squadra, ed è quella che non fa distinzioni, perchè amata da tutti: la Nazionale italiana. Nazionale che nell’estate passato ha regalato a lei e all’Italia intera, una gioia immensa, conquistando un titolo che le mancava dal lontano 1968.

