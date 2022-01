Arisa sempre più bollente: che scatti sui social per la cantante

Arisa incantevole sui social: la cantante mostra un lato sexy per la gioia dei fans, impazziti nei commenti su Instagram. E la sua pagina decolla.

Arisa non è ormai “solo” una delle cantanti più apprezzate nel panorama musicale italiano. La cantante ha mostrato il suo lato artistico a Ballando con le stelle, conquistando tutti grazie alla bravura, alla capacità di trasformarsi, sia nel look che in una carriera sempre più vincente e ambiziosa.

Sui social mostra tutti i suoi look. I tagli di capelli, i vestiti, i momenti trascorsi a preparare il trucco per le trasmissioni o prima dei tanti show che in questo momento la cercano con continuità e successo. Intanto la svolta è arrivata. La cantante è infatti una vera e propria icona sexy per gli italiani, che apprezzano le sue forme, il sorriso brillante la simpatia di una donna capace di fare tutto e bene.

Arisa, scatti incantevoli sui social: è boom di like

Nelle ultime storie su Instagram la cantante ha mostrato la capacità di coinvolgere chiunque. Prima i video con le professioniste che si prendono cura del suo look, coinvolte in danze sfrenate, balletti sexy e sorrisi. Poi un altro passaggio del suo pomeriggio, in cui con una scollatura abbondante mostra le sue splendide forme e il cambio di look, con frangetta e capelli biondi e lunghi.

Intanto il suo nuovo lavoro musical fa registrare l’ennesimo successo, che si incastra con le presenze nei salotti tv, i programmi, le risposte ai fan in una pagina Instagram molto attiva. Così tanto da raggiungere il traguardo di 1 milione di followers. Arisa è di diritto anche influencer, e regala alcuni scatti da capogiro, in cui mostra il suo lato sexy e attraente, lo guardo ammaliante, la capacità di essere sempre apprezzata.