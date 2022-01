Juventus, ora la soluzione al problema potrebbe essere vicinissima

La Juventus deve correre ai ripari per sostituire immediatamente l’infortunio di Chiesa. Il club sta valutando un’ipotesi clamorosa e la soluzione al problema, potrebbe essere davvero vicinissima.

La Juventus ha conquistato altri 3 punti d’oro nella corsa Champions, e lo ha fatto grazie alla vittoria di ieri sera contro l’Udinese, che ha dato continuità a quella rocambolesca, ottenuta solo sette giorni fa all’Olimpico. La squadra sembra finalmente aver raggiunto un proprio equilibrio ed il problema più preoccupante ora, riguarda l’infortunio di Chiesa. Come tutti sanno, l’esterno dovrà star fuori almeno fino stagione e la Juventus quindi, deve affidarsi al mercato, per sostituire un elemento ritenuto fondamentale da Allegri. I nomi che girano al momento, sul sostituto dell’esterno sono tantissimi ma l’ultima ipotesi, che si è fatta strada, nella serata di ieri, ha veramente scatenato, l’entusiasmo dei tifosi.

Juventus, i tifosi sognano un clamoroso ritorno

Le priorità in casa Juventus, dopo il grave infortunio di Chiesa, sono cambiate. Inizialmente, l’obiettivo era quello di rinforzare il reparto offensivo con l’acquisto di una punta, in grado di garantire costanza e finalizzazione. Adesso, il club deve assolutamente colmare il vuoto che comporterà l’infortunio del giovane azzurro.

Sta prendendo corpo, in queste ore, l’incredibile notizia che porterebbe Douglas Costa a rivestire la maglia bianconera. Il brasiliano è, attualmente, in prestito al Gremio ma il contratto con la Juventus scadrà soltanto nel 2023. La suggestione non ha lasciato indifferenti i tifosi bianconeri che accoglierebbero con gioia un eventuale ritorno a casa dell’esterno. Al momento la questione Douglas Costa rappresenta soltanto una semplice idea che, però, potrebbe diventare concreta nei prossimi giorni.

We have 0 budget. Only option is the return of Douglas Costa ??? pic.twitter.com/DleovjHhxO — saintjuve (@saintjuve) January 10, 2022

Una nuova possibilità

Douglas Costa è ancora un giocatore di proprietà dei bianconeri, anche se la Juventus ha deciso di cederlo perché fuori dal progetto tecnico. Nel 2020 è tornato prima al Bayern Monaco e poi in patria, dove da qualche mese veste la maglia del Gremio ma sta vivendo con i tifosi un rapporto conflittuale. Il brasiliano, vista l’emergenza improvvisa, potrebbe tornare molto utile alla causa bianconera.