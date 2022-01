Atalanta shock: una big della Premier, vuole subito due dei suoi gioielli

L’Atalanta deve correre ai ripari. Una squadra di Premier, infatti, sta puntando con insistenza due giocatori chiave, della rosa di Gasperini.

L’Atalanta deve affrontare nuovamente il problema di respingere gli assalti dei top club verso i suoi talenti, non solo in Italia ma, anche e soprattutto, all’estero. I nerazzurri si sono affermati, in questi anni, come una vera e propria realtà del calcio italiano. Gasperini è riuscito a gestire e a valorizzare la crescita di giovani giocatori, costruendo una squadra solida in grado di esprimere la propria idea di calcio, anche in Europa.

Nonostante le numerose cessioni, il club è sempre riuscito a rimpiazzare adeguatamente ogni partenza. Spetterà, quindi, alla società valutare le varie offerte e decidere se trattenere i propri gioielli o incassare un abbondante somma di denaro.

Atalanta, pronta una doppia offerta

Il Newcastle, complice l’ingesso in società del principe saudita, si sta imponendo come il vero protagonista di questa sessione invernale di calciomercato. Come ampiamente prevedibile, il club inglese sta sfruttando le infinite risorse economiche, di cui ora dispone, per rinforzare il più possibile la rosa. L’ultima folle idea, da parte dei Magpies, sarebbe quella di strappare all’Atalanta, tramite un’offerta faraonica, Zapata e Gosens.

L’Atalanta, ovviamente, vorrebbe trattenere i due gioielli, almeno fino al termine della stagione. Nonostante ciò, il club inglese ha già avanzato un’offerta di contratto a Gosens, riscuotendo il gradimento del tedesco al trasferimento. Il club nerazzurro, a fronte di una proposta da 30-35 milioni di euro, potrebbe iniziare a vacillare.

Un’affare per tutti

Per quanto riguarda Zapata, la società nerazzurra potrebbe prendere una decisione clamorosa. Difficilmente il colombiano verrà ceduto in questa sessione di mercato, poichè non ci sarebbe tempo a sufficienza per trovare un sostituto all’altezza. Il Newcastle, dopo aver incassato il no del Benfica per Nunez, punta tutto ora sul centravanti nerazzurro. Sarebbero già pronti 30 milioni, con l’Atalanta che però, ne chiede almeno 45. Il giocatore compirà 31 anni ad aprile ed il club è perfettamente consapevole che questa cessione potrebbe diventare un vero affare.