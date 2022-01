Barcellona e Inter: si apre l’asta per il forte difensore del Benfica

L’avventura al Benfica per un big sembra essere arrivata ai titoli di coda. Il terzino sinistro dopo tanti anni in Portogallo, ha deciso di cambiare aria e le pretendenti non mancano.

Le ambizioni di molti top player, spesso durante la loro carriera, finiscono con lo scontrarsi con la cruda realtà e le scelte fatte a volte, in sede di calciomercato, finiscono con il rivelarsi molto diverse da come si aspettavano. I calciatori a volte rinnovano i contratti con il proprio club, perchè sono convinti di quello che la società gli prospetta, mentre altre lo fanno solo perchè vogliono fare un favore al club cui appartengono. Società che magari, se il loro giocatore non rinnovasse, rischierebbero di perderlo a zero, con un conseguente danno economico che a volte può anche essere molto consistente. Altri però si disinteressano di tutto, e a fine contratto scelgono di andarsene, a prescindere da qualsiasi sentimento di riconoscenza.

Questi giocatori molto spesso rappresentano delle vere e proprie istituzioni nelle squadre in cui militano, altri invece sono dei pilastri di un reparto che vogliono semplicemente fare il salto di qualità. Questo è proprio quello che sta accadendo in questo periodo al Benfica. Per alcuni giocatori della squadra di Lisbona, è arrivato il momento di fare un salto di qualità.

Benfica: Sono molti i big che vogliono cambiare aria

Il Benfica ma soprattutto il campionato portoghese comincia a stare stretto a molti di loro, e in alcuni casi, è proprio il livello della Primeira Liga a creare malcontento. Il torneo non è di certo tra i più competitivi d’Europa e tolti lo stesso Benfica, il Porto, lo Sporting Lisbona e in qualche stagione il Braga, le altre sono tutte squadre, di livello molto basso.

In più quest’anno le cose al Benfica stanno andando decisamente male. Il nervosismo societario di quest’estate e la confusione tecnica in cui si trova la squadra in questo momento sta spingendo i big ad andarsene e le dimissioni di Jorge Jesus, dopo la panolada ricevuta dai tifosi, ha rappresentato per molti, un vero e proprio segno di resa. Il nuovo tecnico Jorge Verissimo è subentrato alla guida della squadra, con mansioni ad interim, ma a nostro avviso difficilmente riuscirà a convincere gli scontenti a tornare sui propri passi. Uno degli elementi maggiormente interessato da questa situazione, è senza dubbio il difensore Alex Grimaldo. Il terzino spagnolo è sicuramente l’elemento che ha più mercato e si è ritrovato al centro di voci di mercato.

Desiderio di libertà per un calciatore importante

L’avventura di Grimaldo al Benfica sembra essere quasi arrivata ai titoli di coda. Il calciatore valenciano ha comunque dato tanto al club portoghese, ma nel contempo ha anche ricevuto molto. Arrivato a Lisbona nel 2016, le sue prestazioni sono state sempre di altissimo livello, tanto da conquistare da subito il posto da titolare fisso.

La Champions League poi, ha rappresentato per lui un’ottima vetrina e le sue ottime prestazioni, hanno fatto sì che diventasse uno di terzini offensivi più richiesti d’Europa.

L’interesse dell’Inter – che cerca con insistenza un vice Perisic – e del Bayern Monaco che è sempre alla ricerca di puntelli consoni al livello della squadra, è molto forte, così come lo è anche quello dei club della Liga. Secondo le voci che arrivano dalla Spagna, la società che si sta muovendo con più convinzione, verso l’esterno valenciano, è sicuramente il Barcellona. Il club catalano sta rifondando e acquistare un giocatore del calibro di Grimaldo, in questo momento, significherebbe mettere una base importante per la difesa della prossima stagione. La richiesta del Benfica, per il cartellino del giocatore, è di dieci milioni di euro e malgrado in un mercato come questo, sia comunque una cifra importante, l’affare potrebbe comunque decollare, a fronte di qualche scambio.