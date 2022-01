Georgina Rodriguez incanta e fa una splendida dedica a Cr7

Parole al miele da Georgina Rodriguez per Cr7: il look è strepitoso e cresce l’attesa per l’ennesima novità.

L’occasione è l’ennesimo premio. Quello di Ronaldo, al Fifa Special Award. Georgina Rodriguez per la speciale celebrazione ha dedicato parole al miele al portoghese, con un post in cui ribadisce l’amore per Cr7 da parte sua e di tutta la famiglia. Un messaggio che conferma il legame della coppia, inseparabile da anni, splendida nel mostrare le immagini delle vita quotidiana e gli strepitosi look nelle occasioni speciali.

Per il ritiro dei premi Georgina ha incantato tutti. Abito scuro, capelli raccolti, sorriso smagliante. Le firme dei migliori marchi a mondo per i suoi vestiti e l’arrivo con il jet privato. Una vita di lussi, che alla base però parte da un sentimento forte e indissolubile che la lega al campione. La dedica è stupenda, la sorpresa unica. Georgina mostra ancora una foto col pancione, e cresce l’attesa per i due gemelli in arrivo.

Georgina Rodriguez: che dedica a Cr7

“Che Dio ti benedica. Con te per mano. Sei unico, grazie per le gioie e per averci insegnato cosa è la costanza è la dedizione”. Questa la dedica di Georgina a Cristiano Ronaldo, con tanto di cuore e di corona da Re. Dei bomber.

Ronaldo ha dichiarato di non aver mai immaginato di poter diventare il migliore marcatore all time delle nazionali. Un traguardo centrato, l’ennesimo, ma il più importante è nelle parole di Georgina. La dedica, il pancione, l’attesa per i due gemelli. L’ennesimo centro di Cr7, che fra gol, record e premi, si gode l’affetto di una famiglia fantastica. Pronta ad allargarsi con l’arrivo di un maschietto e di una femminuccia.