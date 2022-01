Monica Bertini, il vestito esalta le forme super: l’appuntamento ai fan

Monica Bertini dà appuntamento ai fan con un post Instagram davvero super: la splendida giornalista mostra le sue forme invidiabili.

La signora del calcio in casa Mediaset, dopo il trasferimento di Giorgia Rossi a Dazn, è diventata lei, l’unica e inimitabile Monica Bertini. Una tra le giornaliste più sexy e del mondo del calcio… e non solo! Una donna straordinaria, simpatica, competente e dotata di un fisico da urlo, mostrato in più occasioni sui social con foto che non lasciano grande spazio alla fantasia.

Catalogarla come influencer sarebbe forse riduttivo per la sua carriera, che l’ha portata fin qui a lavorare in importantissimi contesti, tra cui Sky e appunto Mediaset. Ma di certo anche sui social Monica vanta una schiera di fan enorme, degna delle modelle più seguite al mondo. E molti di loro sono innamoratissimi di lei e del suo sorriso, in grado di far sciogliere anche il cuore più freddo.

Un seguito che non le fa mancare mai il proprio affetto e supporto in più occasioni, e anche in tutte le sue apparizioni televisive, entrate nel vivo in questo periodo con l’inizio della Coppa Italia, i cui diritti sono in questa stagione assegnati proprio a Mediaset.

Monica Bertini da urlo: la foto fa impazzire i fan

“Siamo tornato con la Coppa Italia“, scrive la splendida Monica sui social, dando appuntamento a tutti i suoi fan alle gare di questa due giorni di Coppa Italia, che andranno a completare il quadro del tabellone degli ottavi di finale della manifestazione sponsorizzata da una nota azienda di trasporti italiana.

“Sei la Dea di Coppa“, ha scritto un suo fan nei commenti, dandole un nuovo soprannome che le calza a pennello. La splendida Monica è infatti più in forma che mai, vestita con un abito rosa, attillato, che mette in mostra le sue forme generose e irresistibili.

Una vera Dea, più dell’Atalanta, più di qualunque altra giornalista abbia trattato la Coppa Italia in questi anni recenti. Insomma, al termine della competizione manca ancora moltissimo, ma una cosa è certa: la Coppa Italia ha già la vera vincitrice di quest’edizione. Ed è una vincitrice destinata ad entrare a lungo nel cuore e nei sogni di tutti i tifosi italiani.