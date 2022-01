Barcellona, top player nel mirino: è l’alternativa a Haaland

Il Barcellona prepara un super colpo in attacco per il futuro: se non arriverà Haaland, si punterà tutto su un altro top player.

Tra un colpo low cost e un affare a parametro zero, il Barcellona si sta ricostruendo. Dalle ceneri finanziarie in cui è finito negli ultimi anni, il club blaugrana sta iniziando a riemergere, per tornare rapidamente ai fasti di un tempo. Dopo una stagione complicatissima come quella attuale, il club già dal prossimo anno ha intenzione di rimettersi in carreggiata. E, per farlo, sta preparando un super colpo in attacco.

Non è un segreto che il principale obiettivo di mercato sia il norvegese Erling Haaland, in uscita dal Borussia Dortmund. Il gioiello della scuderia di Raiola è il sogno proibito azulgrana. Dal canto suo, l’attaccante arde dal desiderio di giocare in Spagna. Per il Barça c’è, però, da battere la concorrenza decisiva del Real Madrid, pronto a investire cifre monstre per piazzare il doppio colpo Mbappé-Haaland.

Leggi anche -> Arriva il colpo a sorpresa: Haaland ha finalmente scelto

Anche per questo motivo, il club catalano non può farsi trovare impreparato, e sta studiando le principali alternative. Una porta in Italia, a Firenze. Dalle parti di Barcellona piace, e non poco Dusan Vlahovic. Arrivare al bomber viola potrebbe però troppo essere dispendioso tra cartellino, commissioni e ingaggio. Urge dunque un’ulteriore soluzione. Ed è una soluzione che porterebbe a un nome da urlo.

Barcellona: spunta l’idea Isak

Pista spagnola per il Barcellona, qualora dovesse saltare l’affare Haaland. Secondo quanto riferito da 90min, la principale alternativa al norvegese in questo momento sarebbe Alexander Isak, stella della nazionale svedese e della Real Sociedad.

Classe 1999, vanta per il momento numeri meno impressionanti rispetto agli altri due rivali. Nell’ultima stagione ha messo a segno 7 reti in 21 presenze e, più in generale, da quando veste la maglia dei baschi ha collezionato 40 gol in 109 apparizioni. Il fiuto del gol ce l’ha, anche se non è quella la sua migliore caratteristica.

Potrebbe interessarti -> Chi è Alexander Isak, la stella svedese che piace alle italiane

Legato alla Real Sociedad da un contratto lungo, con scadenza 2026, l’attaccante di origine eritrea, prototipo del centravanti moderno, agile, forte fisicamente e intelligente tatticamente, ha una valutazione già molto importante, di almeno 40 milioni di euro. Per riuscire a convincere la società biancoazzurra, dunque, il Barça anche in questo caso dovrebbe essere costretto a spendere molto. Un piccolo sacrificio economico per riuscire però a mantenere alta la competitività, per non costringere i propri tifosi a una nuova stagione di tormenti.