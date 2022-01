Newcastle scatenato sul mercato: derby ‘italiano’ per l’attacco

Il Newcastle è a un passo da un grande bomber di una big italiana: l’alternativa è un grande attaccante italiano che gioca all’estero.

Con tutta probabilità, il nuovo attaccante del Newcastle potrebbe parlare italiano. Non è ancora certo, ma ci sono ottime possibilità. La società inglese, che in questo mercato gennaio si sta scatenando per cercare una salvezza al momento difficilissima, ha messo gli occhi su un super bomber che gioca in Serie A. Qualora il colpo dovesse fallire, l’alternativa potrebbe essere un attaccante italiano, ex trascinatore della Nazionale.

La prima pista, quella più chiacchierata in Inghilterra, ma anche in Italia, porta a Duvan Zapata. Il bomber colombiano dell’Atalanta, al momento fermo ai box per infortunio, sembrerebbe il primo obiettivo sulla lista dei Magpies per cercare di regalare all’allenatore Eddie Howe una rosa finalmente competitiva, in grado di evitare una clamorosa retrocessione in Championship. Per la nuova proprieta araba sarebbe, infatti, un duro colpo d’immagine.

Leggi anche -> Duvan Zapata, i segreti di un bomber: dalla moglie al primo soprannome

Secondo quanto riferito da TMW, il colombiano avrebbe già un accordo con la società inglese per 6 milioni a stagione nei prossimi tre anni e mezzo. Resta da trovare un’intesa tra le due società. La Dea sarebbe anche disposta a far partire il suo bomber in prestito, ma solo con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni. Forse troppi per un club ricco ma che sta rischiando seriamente la retrocessione.

Non solo Duvan: il Newcastle punta Balotelli

Le ultime voci di mercato provenienti dall’Inghilterra vorrebbero Mario Balotelli come principale alternativa a Duvan. Un colpo mediaticamente straordinario per un calciatore che in Turchia sta tornando, piano piano, un attaccante importante, decisivo. Ma che lascia perplessi molti osservatori d’Oltremanica.

A rendere l’operazione comunque più fattibile per i Magpies sarebbero i costi. Se l’accordo con l’attaccante ex Milan e Inter sarebbe nella sostanza molto simile, se non uguale, a quello trovato con Duvan, è il prezzo del cartellino che permetterebbe alla proprietà araba di risparmiare un bel po’.

Potrebbe interessarti -> Dayane Mello, in intimo infiamma: Balotelli, Borriello e quel tifoso speciale

Rispetto ai 40 richiesti dalla società orobica, i turchi dell’Adana Dermispor si accontenterebbero per SuperMario di ‘soli’ 10 milioni di euro. L’offerta degli inglesi per il momento è di 6 milioni, ma è probabile che si possa chiudere facilmente anche sugli 8-9 milioni. Tutto dipenderà però dall’affare Duvan, salvo clamorosi colpi di scena degli ultimi giorni.