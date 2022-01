Fiorentina, che colpo dal Real Madrid: i tifosi sognano

La Fiorentina fa sognare i propri tifosi e punta a un colpo ‘galactico’: la squadra viola vuole strappare un calciatore al Real Madrid.

La squadra rivelazione di questa Serie A? La risposta è facile: la super Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo un inizio complicato, il progetto di Rocco Commisso inizia a prendere forma sotto la guida di un allenatore dalle idee illuminate. Un allenatore che, grazie anche ai gol di un Vlahovic da favola, sta trascinando la squadra viola verso obiettivi molto ambiziosi. Il ritorno in Europa, oggi, non è più un sogno.

Forte di questo momento magico per la propria squadra, Commisso potrebbe tentare in queste settimane di mercato di rinforzare ancora di più la squadra. In parte lo ha già fatto, puntando su calciatori importanti come Piatek, forse in vista di una partenza di Dusan, e Ikoné, gioiellino ex Lille. Il vero colpo a sorpresa potrebbe però arrivare dal più blasonato club al mondo: il Real Madrid.

Nelle ultime settimane si è vociferato con grande insistenza di un possibile arrivo in Toscana di Isco, talento spagnolo da tempo ormai ai margini del Real. Tuttavia, a quanto pare i piani della proprietà fiorentina sarebbero ben altre, e in questo momento starebbero lavorando per un giovane talento di sicuro avvenire, che già conosce l’ambiente Fiorentina davvero bene.

Fiorentina: si tratta col Real per Odriozola

Per poter parlare di colpi super a Firenze bisognerà aspettare almeno il mese di marzo, per capire se effettivamente l’Europa sarà un obiettivo realizzabile o rimarrà solo un sogno di metà inverno. Nel frattempo, però, Italiano non vuole farsi sfuggire i gioielli che già ha a disposizione.

Se per Vlahovic l’impresa appare impossibile, a causa soprattutto del rapporto ormai incrinato tra la società e l’entourage del calciatore, per Odriozola il futuro è tutto da scrivere. Il terzino spagnolo, reduce dal suo primo gol in maglia viola, sta convincendo nelle ultime settimane anche gli scettici, al punto da portare la dirigenza viola ad approcciare con il Real per trovare una soluzione per il riscatto.

La risposta, secondo quanto raccolto da FirenzeViola, sarebbe però stata interlocutoria. I Blancos avrebbero infatti rimandato ogni discorso sulla fattibilità del riscatto direttamente a fine stagione. Evidentemente, il Real non vorrebbe perdere a cuor leggero il proprio terzino. E, soprattutto, non vorrebbe negarsi la possiblità di innescare un’asta con alcuni club spagnoli molto interessati al calciatore.