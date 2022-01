Il Real Madrid rompe con un top player: può partire a gennaio

Terremoto in casa Real Madrid, un top player potrebbe lasciare la squadra: il club gli dà il benservito, lui si guarda intorno per scegliere la miglior destinazione.

Tempo di scelte importanti nel Real Madrid. Dopo aver conquistato il primo trofeo della nuova gestione Carlo Ancelotti, la Supercoppa di Spagna, la più nobile squadra al mondo sta pianificando il proprio mercato, a partire dalle cessioni. In casa blancos serve fare spazio per i fuochi d’artificio estivi. In particolare in attacco, con gli arrivi di Mbappé e probabilmente Haaland, almeno un top player dovrà fare presto le valigie. Forse, già a gennaio.

Da tempo sappiamo che uno degli epurati tra i campioni merengue sarà Gareth Bale. L’ex Tottenham, pagato centinaia di milioni una manciata di anni fa dal Real, ormai non è più inserito nel progetto tecnico di Ancelotti, e d’altronde già nelle scorse stagioni era stato messo alla porta dal club spagnolo. Ma con tutta probabilità non sarà l’unico a lasciare la caja blanca.

Nelle ultime ore si fanno infatti sempre più insistenti le voci di un addio davvero clamoroso in casa Real. Un top player assoluto, attaccante nel pieno della propria carriera, sarebbe stato improvvisamente messo alla porta dalla società di Florentino Perez. Ed è un nome che fa sognare tutte le più grandi squadre europee.

Real Madrid, addio a un top player: arriva in Italia?

Oltre a Bale, sarà Eden Hazard il grande ‘sacrificato’ in casa Real Madrid. La decisione è ormai stata presa. Il belga, classe 1991, pagato 100 milioni nell’estate del 2019, ha infatti reso molto al di sotto delle aspettative in Spagna, e adesso sarebbe stato messo alla porta dalla società, in maniera anche brusca.

Con un cartellino che oggi non varrebbe più di 18 milioni, l’attaccante ex Chelsea e Lille è stato invitato a trovarsi una squadra già in questa sessione invernale di mercato. Un epilogo davvero negativo della sua avventura al Real, in cui per il momento ha collezionato solo 59 presenze e 5 gol in tre stagioni. Numeri francamente imbarazzanti.

Nonostante la delusione, Hazard resta però molto appetito sul mercato. Piace, e non poco, ad alcuni club italiani, Juventus su tutte. Ma l’ingaggio potrebbe essere un ostacolo insormontabile anche per i bianconeri. Per questo motivo la destinazione più probabile per l’ex Chelsea potrebbe essere proprio un ritorno in Premier League, con alcune delle squadre migliori pronte ad accoglierlo per cercare di rilanciarlo. Ma non è da escludere una clamorosa pista Newcastle.