Robert Lewandowski: dalla sua casa di Varsavia si vede il mondo

Robert Lewandoski: il prototipo perfetto della punta moderna

Robert Lewandowski attualmente, è senza ombra di dubbio, uno dei migliori attaccanti in circolazione ed è entrato da tempo nel gotha del calcio mondiale. L’attaccante di Varsavia è anche considerato, dalla stragrande maggioranza degli appassionati di calcio, il più grande calciatore polacco di tutti i tempi;

Attualmente è il miglior realizzatore del campionato tedesco e in questa stagione, con la maglia del Bayern Monaco, ha già messo a segno, 23 gol; Robert Lewandowski quindi, a conti fatti è decisamente uno dei migliori attaccanti in circolazione, ma è anche uno dei giocatori, più pagati del momento.

Potrebbe interessarti anche: Arturo Vidal e il suo nuovo bolide, stanno spopolando sul web

Lewandowski e il suo stipendio principesco

Il suo contratto con i bavaresi, in scadenza a giugno del 2023, gli permette di guadagnare circa 19,5 milioni di euro a stagione e come detto, lo rende decisamente inavvicinabile per molti club. Robert per ora sta bene a Monaco , anche se non ha mai dimenticato le sue origini. A Varsavia infatti il fortissimo attaccante polacco, ha comparato una casa da sogno da cui si vede letteralmente il mondo.

Dalla sua casa di Varsavia si vede il mondo

Lo spettacolare appartamento, acquistato dal bomber del Bayern Monaco nel 2016, per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, è una vera reggia sita all’ultimo piano di un grattacielo ed è contornata quasi dovunque, da grandissime finestre a vetro specchiato, che gli permettono di godere di scorci mozzafiato di Varsavia. Scorci come quello che ha sul famosissimo Palazzo della Cultura e della Scienza, noto come Pkin, che l’attaccante spesso osserva, con un cannocchiale che ha sistemato proprio di fronte all’altissimo edificio. L’abitazione è grandissima e lussuosissima e, oltre ad avere nel suo interno, una stanza adibita a palestra, una a cinema privato e una a simulatore di golf, ne ha anche una dedicata a piscina, sempre con vista sulla città e un salone adibito addirittura solo all’intrattenimento degli ospiti e alla degustazione dei vini.

Le passioni di Lewandowski

le foto del lussuoso appartamento, che l’attaccante del Bayern Monaco possiede in Polonia, stanno letteralmente spopolando sul web. Di pari passo, con il lusso esagerato, va la sua passione sfrenata per le automobili sportive, che l’attaccante possiede in quantità industriale.