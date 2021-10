Arturo Vidal, altro che Ferrari: l’interista presenta il suo nuovo ‘bolide’

Arturo Vidal ha acquistato una nuova macchina da urlo e l’ha mostrata ai fan sui social: un ‘bolide’ dal nome Fiat Panda.

L’Inter torna a vincere e Arturo Vidal a festeggiare. Il centrocampista cileno dell’Inter ha voluto farsi un bel regalo dopo la vittoria di Empoli, che ha rilanciato le ambizioni della squadra nerazzurra, ancora distante sette lunghezze dal primo posto di Napoli e Milan ma pronta ad accorciare il gap nelle prossime settimane (a cavallo della pausa per le Nazionali affronterà prima i rossoneri poi gli azzurri).

Forse per questo, o forse semplicemente per un concedersi uno ‘sfizio’, l’ex Juventus si è regalato una nuova automobile. Si sa che Vidal ha, tra le sue grandi passioni, quella per i motori, condivisa con altri colleghi e connazionali, tra cui Sanchez. Nessuno però conosceva quale fosse il suo vero sogno: guidare un’auto davvero unica.

Perché vanno bene le Ferrari, le Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Maserati e tutte le altre supercar extra lusso che affollano i garage di gran parte dei calciatori, compreso il suo. Ma Vidal ha sempre desiderato un’automobile decisamente più originale e umile, ma a suo modo storica: il pandino.

Vidal mostra la sua Panda

Non c’è nessuna macchina nel garage di Vidal preziosa come la sua Fiat Panda. Il cileno ha finalmente realizzato il suo sogno, e ha voluto condividere la sua gioia con tutti i suoi follower su Instagram: “Finalmente il regalo è arrivato, i sogni diventano realtà!!! Anni di attesa prima di averla…“.

Guidare il Pandino ha finalmente fatto sentire Arturo un vero King, in tutto e per tutto. E così per qualche ora la sua utilitaria storica è diventata protagonista assoluta sui social, con tanto di primo giro insieme alla sua fidanzata Sonia Isaza, che lo ha preso in giro con queste parole: “Il mio re e il suo nuovo giocattolo“.

Ma come hanno reagito i suoi follower a questo nuovo acquisto? Con un entusiasmo con pochi precedenti. “Ora posso dire anche io di avere l’auto di un calciatore“, ha scritto un utente su Instagram. Qualcun altro, citando e parafrasando tormentoni del recente passato, lo ha invitato a dominare la strada: “Col pandino in tangenziale…“. Insomma, se prima Vidal era un re, oggi è diventato un vero idolo per molti tifosi, e non solo dell’Inter.